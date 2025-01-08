Çin'de yeni HMPV salgını alarmı! Uzmanı açıkladı: Türkiye'de HMPV var mı?

Çin'de başlayan ve Covid-19'a benzerlikleriyle öne çıkan HMPV salgını akıllara "5 yıl önceye geri mi dönüyoruz?" sorularını getirdi. Peki, Türkiye'de HMPV var mı? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, merak edilen soruyu yanıtladı.

Çin'de yeni HMPV salgını alarmı! Uzmanı açıkladı: Türkiye'de HMPV var mı? - 1

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Çin'de son günlerde görülüp, solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan insan metapnömovirüsü (HMPV) vakalarına ilişkin, "Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı tarama sistemi içerisinde bu virüsü tarıyor, her bölgeden düzenli numuneler alınıyor. Türkiye'de şu ana kadar anormal bir durum yok. Telaşa yol açacak bir gelişme görmüyorum" dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çin'de yeni HMPV salgını alarmı! Uzmanı açıkladı: Türkiye'de HMPV var mı? - 2

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, dünyayı sarsan koronavirüs pandemisinin ardından Çin'de son günlerde görülen ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan insan metapnömovirüsü (HMPV) vakalarına ilişkin konuştu.

Çin'de yeni HMPV salgını alarmı! Uzmanı açıkladı: Türkiye'de HMPV var mı? - 3

Çin'de insan metapnömovirüsü vakalarının artığını ve hastanelerde yoğunluk yaşandığı haberlerinin doğruluğunun belirsiz olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özlü, “İnsan metapnömovirüsü, 2001'den beri bildiğimiz bir virüs. İnsanlarda özellikle üst solunum enfeksiyonlarına neden oluyor. Bunlar daha çok soğuk algınlığı ve nezle gibi enfeksiyonlardır. Alt solunum yollarında da bronşit gibi hastalıklara yol açabiliyor. Bazen de ağır zatürreler de belirebilir. Son zamanlarda medyada; Çin'de insan metapnömovirüsü ile ilgili çok sayıda vaka görüldüğü, hastanelerde izdiham ve yığılma olduğuna dair haberler görüyorum. Bu haberlerin ne kadar gerçeği yansıttığı, güncel durumlarla alakasının olup olmadığı da kuşkulu. Çin henüz böyle bir açıklama henüz yapmadı. Dünya Sağlık Örgütü’nün de konuyla ilgili bir uyarısı yok" dedi.

Çin'de yeni HMPV salgını alarmı! Uzmanı açıkladı: Türkiye'de HMPV var mı? - 4

"TELAŞA YOL AÇACAK BİR GELİŞME GÖRMÜYORUM"

Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın bahse konu virüsü tarama sistemi içinde düzenli olarak izlediğini belirterek, "Mevsim itibarıyla bu tür enfeksiyonlarda viral bir artışın yaşanması çok olağan. Bu beklenmedik bir durum değil. Bu virüs diğer solunum yolu virüsleri gibi kış aylarında enfeksiyonlarda artışa neden oluyor. Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı tarama sistemi içerisinde bu virüsü tarıyor. Türkiye'nin her bölgesinden düzenli numuneler alınıyor. Türkiye'de şu ana kadar anormal bir durum yok. Ben telaşa yol açacak bir gelişme görmüyorum. Mevsimsel olarak bu tür virüslerin neden olduğu enfeksiyonlara rastlanabilir. Bu haberlere kaynak olan virüsün yeni bir virüs olup olmadığına dair de hiçbir bilgi yok. Bu virüs döngüsel olarak gördüğümüz bir virüs. İyi izlemek lazım" diye konuştu.

Çin'de yeni HMPV salgını alarmı! Uzmanı açıkladı: Türkiye'de HMPV var mı? - 5

HMPV (İnsan Metapnömovirüsü) VİRÜSÜ NEDİR?

Human metapneumovirus ifadelerinin kısaltması olan HMPV, grip veya soğuk algınlığı benzeri semptomlarla karakterize, solunum yollarında hafif enfeksiyona neden olan bir virüstür. İlk olarak 2001 yılında tanımlanan HMPV, Pneumoviridae adı verilen bir virüs ailesine aittir ve üst solunum hastalıklarıyla benzer belirtiler gösterir. HMPV’nin yaygın görülen belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, hapşırık, boğaz ağrısı ve hırıltısı bir nefes durumu yer alır.

Genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan HMPV virüsü bazı vakalarda zatürre, astım alevlenmeleri gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarına da neden olabilir veya kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) daha da şiddetli seyretmesine yol açabilir. HMPV vakaları genellikle kış aylarında daha sık görülür.

HMPV vakalarının çoğu hafif şekilde seyreder ancak küçük çocuklar, 65 yaş üstü yetişkinler ve bağışıklık sistemi zayıf olan işiler hastalık konusunda riski altındadır.


Çin'de yeni HMPV salgını alarmı! Uzmanı açıkladı: Türkiye'de HMPV var mı? - 6

HMPV (İnsan Metapnömovirüsü) VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

HMPV, her yaştan insanda enfeksiyona neden olabilen, hafif seyreden solunum yolu virüsüdür. HMPV virüsü taşıyan kişiyle doğrudan temas yoluyla ya da virüsün bulaştığı bir yüzeye dokunulması ile yayılır. Örneğin virüsü taşıyan kişinin öksürmesi, hapşırması, o kişiyle tokalaşma, sarılma, öpüşme gibi temaslar virüsün bulaşmasına yol açar. Ayrıca virüsün temas ettiği yüzeylere veya eşyalara dokunmak da HMPV’nin bulaşmasına neden olabilecek yollar arasındadır.

Çin'de yeni HMPV salgını alarmı! Uzmanı açıkladı: Türkiye'de HMPV var mı? - 7

HMPV’nin bulaşma yolları şu şekilde ifade edilebilir:

  • Virüsü taşıyan kişiyle yakın temas
  • Öksürme, hapşırma, sarılma, öpüşme, tokalaşma eylemleri
  • Virüsün temas ettiği yüzeylere dokunma
Çin'de yeni HMPV salgını alarmı! Uzmanı açıkladı: Türkiye'de HMPV var mı? - 8

HMPV (İnsan Metapnömovirüsü) BELİRTİLERİ NELERDİR?

HMPV belirtilerinden en yaygın olarak görüleni burun tıkanıklığıdır. Bunların yanında soğuk algınlığına benzer olarak ortaya çıkan ateş, öksürük, boğaz ağrısı gibi semptomlar da insan metapnömovirüsünü işaret eder.

Çin'de yeni HMPV salgını alarmı! Uzmanı açıkladı: Türkiye'de HMPV var mı? - 9

HMPV enfeksiyonu vücutta ilerlediği durumda bronşit veya zatürreye çevirerek üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarının yarattığı etkilere de neden olabilir.

HMPV belirtileri şöyle sıralanabilir:

  • Öksürük
  • Ateş
  • Burun tıkanması ve akıntısı
  • Boğaz ağrısı
  • Nefes darlığı
  • Baş ağrısı
  • Yorgunluk ve halsizlik hissi
  • Hırıltılı solunum
  • HMPV enfeksiyonu vücutta geliştiğinde öksürük olarak belirti gösterebilir. Öksürük insan metapnömovirüsünün en yaygın görülen semptomlarından biridir. Bu durum ilerlediğinde ise balgamlı öksürük halini alabilir.
DAHA FAZLA GÖSTER