Çin'de yeni HMPV salgını alarmı! Uzmanı açıkladı: Türkiye'de HMPV var mı?
Çin'de başlayan ve Covid-19'a benzerlikleriyle öne çıkan HMPV salgını akıllara "5 yıl önceye geri mi dönüyoruz?" sorularını getirdi. Peki, Türkiye'de HMPV var mı? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, merak edilen soruyu yanıtladı.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Çin'de son günlerde görülüp, solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan insan metapnömovirüsü (HMPV) vakalarına ilişkin, "Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı tarama sistemi içerisinde bu virüsü tarıyor, her bölgeden düzenli numuneler alınıyor. Türkiye'de şu ana kadar anormal bir durum yok. Telaşa yol açacak bir gelişme görmüyorum" dedi.