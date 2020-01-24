Çin'den gelen yolcular, İstanbul Havalimanı'nda termal kameralarla kontrol edildi

Kavak, İstanbul Havalimanı'nda 13 Ocak'tan itibaren önlem almaya başladıklarını, Çin'deki uçuşlarla ilgili risk değerlendirme ve analizi yaptıklarını ifade ederek, "Havayolu şirketleri ile alandaki diğer tüm birimlere bilgilendirme notları ve kişisel olarak alınabilecek tedbirleri bildirdik. Daha sonra Bakanlığımızın Bilim Kurulu kararları doğrultusunda buradaki tedbirleri seviye seviye işleme koymaya başladık. Bugün de dün geceden beri başladığımız termal kamera taramalarına bundan sonra öncelikle Çin uçakları olmak üzere devam ediyoruz." diye konuştu.