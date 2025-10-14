Çinlilerin şifa kaynağı, kilosu 120 lira: Tezgahta yerini aldı; Kanser, şeker ve karaciğere iyi geliyor

Hünnap, “Çin hurması” olarak da bilinen ve genellikle küçük, yuvarlak veya oval formda olan bir meyvedir. Tatlı bir aromaya sahip olan bu meyve, taze olarak tüketilebildiği gibi kurutularak da uzun süre saklanabiliyor. Hünnapın tarihi, binlerce yıl öncesine, özellikle Çin ve Orta Asya medeniyetlerine dayanıyor.



HÜNNAP NEREDE YETİŞİYOR?



Aslen Çin’e özgü olan hünnap, günümüzde Orta Asya, Kore, Japonya ve Türkiye’nin güney bölgelerinde de yetiştiriliyor. Türkiye’de özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerindeki ılıman iklim, hünnap yetiştiriciliği için elverişli koşullar sağlıyor. Hünnap ağaçları, sıcak yazlar ve ılıman kışlar ile iyi uyum sağlıyor.