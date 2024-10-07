Cinsel istismara maruz bırakılan Sıla bebeğin son durumu: Genel durumu kötü, yaşam mücadelesi sürüyor
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde maruz bırakıldığı cinsel istismar nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınan Sıla bebeğin tedavisi sürüyor. Genel durumu kötü olan bebek, yaşam mücadelesini sürdürüyor.
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde cinsel istismara maruz bırakılan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, bebek Sıla Y.’nin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde bir aydır tedavisine devam ediliyor.Genel durumu kötü olan bebek, yaşam mücadelesini sürdürüyor.