Cinsel istismara maruz bırakılan Sıla bebeğin son durumu: Genel durumu kötü, yaşam mücadelesi sürüyor

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde cinsel istismara maruz bırakılan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, bebek Sıla Y.’nin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde bir aydır tedavisine devam ediliyor.

Genel durumu kötü olan bebek, yaşam mücadelesini sürdürüyor.