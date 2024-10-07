Cinsel istismara maruz bırakılan Sıla bebeğin son durumu: Genel durumu kötü, yaşam mücadelesi sürüyor

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde maruz bırakıldığı cinsel istismar nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınan Sıla bebeğin tedavisi sürüyor. Genel durumu kötü olan bebek, yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Cinsel istismara maruz bırakılan Sıla bebeğin son durumu: Genel durumu kötü, yaşam mücadelesi sürüyor - 1

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde cinsel istismara maruz bırakılan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, bebek Sıla Y.’nin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde bir aydır tedavisine devam ediliyor.

Genel durumu kötü olan bebek, yaşam mücadelesini sürdürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cinsel istismara maruz bırakılan Sıla bebeğin son durumu: Genel durumu kötü, yaşam mücadelesi sürüyor - 2

NE OLMUŞTU?

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne B.Y, 8 Eylül’de kızı Sıla Y.’yi, uyanmadığını belirterek Malkara Devlet Hastanesi’ne götürmüştü.

Sıla bebek, muayene sonrası, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.
Cinsel istismara maruz bırakılan Sıla bebeğin son durumu: Genel durumu kötü, yaşam mücadelesi sürüyor - 3

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında anne B.Y., B.Y.’nin birlikte yaşadığı S.Ö., komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Cinsel istismara maruz bırakılan Sıla bebeğin son durumu: Genel durumu kötü, yaşam mücadelesi sürüyor - 4

SILA’NIN KARDEŞİ DEVLET KORUMASINDA

S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.
DAHA FAZLA GÖSTER