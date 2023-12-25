Cinsel istismara uğrayan bebeğin ölümü davasında karar belli oldu
Zonguldak’ta 2 yaşındaki Nisanur bebeğe cinsel istismarda bulunup ölümüne sebep olmakla suçlanan Furkan S. hakkında karar belli oldu. Mahkeme Furkan S.’yi ağırlaştırılmış müebbet ile 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Zonguldak’ta 2 yaşındaki Nisanur Ö. isimli bebeğe cinsel istismarda bulunup, ölümüne sebep olmakla suçlanan Furkan S. ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 18 Mayıs’ta Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Furkan S., geceyi Meryem Ö.’ye ait evde geçirdi.
Furkan S., evdeki Nisanur Ö. bebeğe cinsel istismarda bulundu. Daha sonra bebek bayıldı. Bunun üzerine Sevinç, bebeği ayıltmak için havaya atıp, tokatladı.