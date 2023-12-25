Cinsel istismara uğrayan bebeğin ölümü davasında karar belli oldu

Kapalı olarak görülen duruşmada, sanık Furkan S.’nin son sözü soruldu. Furkan S., “Bana vicdanınız rahatsa, ceza verin.” dedi.

Mahkeme heyeti, Furkan S.’yi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra Furkan S.’ye, nitelikli cinsel istismar suçundan üst sınırdan 30 yıl hapis cezası verildi.

Furkan S., kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise beraat etti.

Karar sonrası Furkan S., “Sonuç olarak benim cezam nedir.” diye sordu. Mahkeme başkanı, sanığın cezasını bir kez daha tekrarladı ve duruşma sona erdi.