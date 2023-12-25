Cinsel istismara uğrayan bebeğin ölümü davasında karar belli oldu

Zonguldak’ta 2 yaşındaki Nisanur bebeğe cinsel istismarda bulunup ölümüne sebep olmakla suçlanan Furkan S. hakkında karar belli oldu. Mahkeme Furkan S.’yi ağırlaştırılmış müebbet ile 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Cinsel istismara uğrayan bebeğin ölümü davasında karar belli oldu - 1

Zonguldak’ta 2 yaşındaki Nisanur Ö. isimli bebeğe cinsel istismarda bulunup, ölümüne sebep olmakla suçlanan Furkan S. ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 18 Mayıs’ta Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Furkan S., geceyi Meryem Ö.’ye ait evde geçirdi.

Furkan S., evdeki Nisanur Ö. bebeğe cinsel istismarda bulundu. Daha sonra bebek bayıldı. Bunun üzerine Sevinç, bebeği ayıltmak için havaya atıp, tokatladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cinsel istismara uğrayan bebeğin ölümü davasında karar belli oldu - 2

Bebek kendine gelmeyince Furkan S., yürüyerek hastaneye götürdü. Muayenenin ardından bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılınca Furkan S., yakalandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen bebek, kurtarılamadı. Şehir mezarlığına defnedilen bebeğin cenazesine, aileden kimse katılmadı.

Nisanur bebeğin ölümü ile ablası R.Ö.’nün fuhşa zorlandığı ve cinsel istismara uğradığı iddiasıyla yürütülen soruşturma dosyaları ayrıldı.

Cinsel istismara uğrayan bebeğin ölümü davasında karar belli oldu - 3

ANNE DURUŞMAYA KATILMADI

Bebeğin ölümü ve cinsel istismarı nedeniyle görülen davanın Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, Furkan S., SEGBİS aracılığı ile katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kurum avukatı ile sanığın avukatı, salonda hazır bulundu.

Anne Meryem Ö. ise duruşmaya katılmadı.
Cinsel istismara uğrayan bebeğin ölümü davasında karar belli oldu - 4

Kapalı olarak görülen duruşmada, sanık Furkan S.’nin son sözü soruldu. Furkan S., “Bana vicdanınız rahatsa, ceza verin.” dedi.

Mahkeme heyeti, Furkan S.’yi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra Furkan S.’ye, nitelikli cinsel istismar suçundan üst sınırdan 30 yıl hapis cezası verildi.

Furkan S., kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise beraat etti.

Karar sonrası Furkan S., “Sonuç olarak benim cezam nedir.” diye sordu. Mahkeme başkanı, sanığın cezasını bir kez daha tekrarladı ve duruşma sona erdi.
DAHA FAZLA GÖSTER