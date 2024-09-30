Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yaşam mücadelesi sürüyor

Tekirdağ’da cinsel istismara maruz bırakılan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yaşam mücadelesi sürüyor. 23 gündür yoğun bakımda tutulan bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yaşam mücadelesi sürüyor - 1

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, bebek Sıla Y’nin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 23 gündür tedavisine devam ediliyor.

Bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yaşam mücadelesi sürüyor - 2

NE OLMUŞTU?

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne B.Y, 8 Eylül’de kızı Sıla Y.’yi uyanmadığını belirterek Malkara Devlet Hastanesi’ne götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yaşam mücadelesi sürüyor - 3

Bebek, beyin ameliyatı edilip entübe olarak yoğun bakım servisine alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne B.Y., B.Y’nin birlikte yaşadığı S.Ö., komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yaşam mücadelesi sürüyor - 4

Sıla Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y ise devlet korumasına alınmıştı.

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