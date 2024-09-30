Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yaşam mücadelesi sürüyor
Tekirdağ’da cinsel istismara maruz bırakılan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yaşam mücadelesi sürüyor. 23 gündür yoğun bakımda tutulan bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.
Alınan bilgiye göre, bebek Sıla Y’nin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 23 gündür tedavisine devam ediliyor.
Bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.