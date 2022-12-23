Cipin çarptığı otomobil ikiye ayrıldı

Eskişehir'de cipin çarptığı otomobil ortadan ikiye ayrıldı. Kazada şans eseri hafif yaralanan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.

Cipin çarptığı otomobil ikiye ayrıldı - 1

Eskişehir’de cip ile çarpışarak ikiye ayrılan aracın sürücü hafif yaralandı.

Cipin çarptığı otomobil ikiye ayrıldı - 2

Kaza, dün sabah saatlerinde Sivrihisar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bülent C. idaresindeki cip, dönüş yapmak isteyen İbrahim D. idaresindeki otomobile çarptı.

Cipin çarptığı otomobil ikiye ayrıldı - 3

Orta kısmından aldığı darbe sonucu 2’ye bölünen otomobil, parçalar halinde yola savruldu.

Cipin çarptığı otomobil ikiye ayrıldı - 4

Kaza sonucu otomobilin sürücüsü İbrahim D., şans eseri hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince tedbir amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

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