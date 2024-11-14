Cipte 5 Iraklının öldürülmesi davasında karar: 2 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl 6'şar ay hapis cezası
Mardin'de Irak uyruklu 5 kişinin cipte silahla öldürülmesine ilişkin görülen davada tutuklu sanıklar Abdullah Kaplan ile Faris Akseven'e 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.
19 Ocak 2023'te Uluslararası İpekyolu'nun Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde Diyarbakır'a gitmek için Irak'ın Duhok kentinden yola çıkan, içerisinde 5 kişinin bulunduğu cipi durduran şüpheliler araca kurşun yağdırdı. saldırda Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69), Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) öldü.