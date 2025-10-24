Çırak bulamadı, kızına öğretiyor: UNESCO'lu usta sanatını yaşatmaya çalışıyor
Düzceli bıçak sanatçısı Servet Altınışık, ürettiği sanatsal bıçaklarla önce Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı unvanını aldı, ardından UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı oldu. Ata mesleğini öğretecek çırak bulmakta zorlanan Altınışık, sanatının kaybolmaması için zanaatını kızına öğretiyor.
Düzce'de 17 yıl önce büyük dedesinden öğrendiği bıçakçılığı devralan Servet Altınışık, Eski Sanayi sitesindeki atölyesinde geleneksel bıçakçılığı sanatsal bir boyuta taşıdı.