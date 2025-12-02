Çırak bulamazsa kepenk kapatacak. 4+4 çıktığı için kimse çalışmak istemiyor

Marangozluğun zor iş olduğunu aktaran Kurt; "Marangozluğun zorluğu güç. Teknikler vardı ama biz alamadık. Eskilerden devam ediyoruz. Gençlerimiz marangozlukta eli yüzü pis oluyor. Temiz işe gitmek istiyorlar. Okuyacak olanlar okusun, okumayacak olanlar buyursun bu işi yapsınlar. İyi bir sanattır geçerli bir sanattır. Şuan çırağım olsa devam ettiririm’’ ifadeleri kullandı.

Demirtaş sanayi sitesinde esnaf olan mahalle muhtarı Ali Mecek ise ‘’Ali Usta ortalama 45-50 yıldır bu mesleği yapıyor. Kendisi bizim gururumuzdur. Kendisi devletimize katma değer vermektedir. Korkumuz Ali ustamızdan sonra bu mesleğin bir daha devam edemeyecek birilerinin olmayışı. Çünkü çırak bulmakta zorlanıyoruz. İnşallah bu mesleği devletimizin desteği ile daha iyi yerlere taşırız’’ şeklinde konuştu.