Çırak olarak başladı, yarım asırdır mesleği sürdürüyor: Yaptığı ürünlerin 50 yıl ömrü var

Mesleğe ilk başladığı dönemlerde bakır ürünlerin çok büyük ilgi gördüğünü ifade eden Uysal, "Şimdi bu işi yapacak bir çırak gelse bile ben ne kadar para alacağım diye soruyor. Bu işi 5-6 sene çıraklığını yapması lazım ki o da kazanç sağlayamaz. Ben bu sanata yeni başladığımda ustam bize haftalık 50 kuruş verirdi, biz de biriktirirdik. Günlük kazancımız aldığımız işin durumuna göre ortalama 800 ila bin TL arasında değişir. Yaptığımız malzemeler 5 bin TL'ye de var, 10 bin TL'ye de var. Müşteri bu rakamları fazla bulduğu için de tercih etmiyor. Fakat şu durumu görmezden geliyorlar, yaptığımız bu meslekte emek çok ve bu nedenle de emeğimizin karşılığını alamıyoruz.