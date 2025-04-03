Çırak olarak başladı, yarım asırdır mesleği sürdürüyor: Yaptığı ürünlerin 50 yıl ömrü var
Çorum'da çırak olarak başladığı mesleğini yarım asırdan fazla süredir sürdüren bakır ustası, çekiçle dövdüğü bakırlardan çeşitli ürünler yapıyor. Mesleğini yaşatmaya çalışan usta, yaptığı ürünlerin 50 yıl ömrünün olduğunu söyledi.
Çorum'da bakırcılar ve kalaycılar arastasında bulunan dükkanlardan birini işleten 69 yaşındaki Halil Uysal, unutulmaya yüz tutmuş bakır dövme zanaatını 57 senedir sürdürüyor. Büyük bir emek gerektiren uğraşının ardından bakırdan kazanlar ve çeşitli ürünler yapan Uysal, çırak bulamadığı için dükkanında 35 yıldır yalnız çalışıyor.