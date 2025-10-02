Çırak olarak başladığı mesleğini 55 yıldır sürdürüyor: Radyolara yeniden ses veriyor
Ordu’da atölyesinde antika radyo ve pikap tamir eden Namık Yılmaz (70), çırak olarak başladığı mesleğine 55 yıldır devam ediyor. Artık insanların internetten müzik dinlediğini belirten Yılmaz, antika radyoları sevdiğini söyleyerek, "Bu radyolara yeniden ses vermek beni de çok mutlu ediyor" dedi.
Altınordu ilçesinde yaşayan Namık Yılmaz, 1970’de iki ağabeyinin yanında çırak olarak başladığı radyo tamirciliğine 55 yıldır aralıksız devam ediyor.