Çırakken "Okuyup da ne yapacaksın" dediler: sanayide diplomalı patron oldu
Antalya'nın Serik ilçesinde 16 yaşındayken sanayideki oto tamircide çırak olarak çalışırken okumaya devam eden genç, babasının ‘okumana gerek yok, mesleğini eline aldın' sözüne aldırış etmeyip devam ettiği eğitiminde üniversiteyi de bitirip makine mühendisi oldu.
Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Şeref Sarıdaş, 16 yaşında sanayideki oto tamircide çırak olarak çalışmaya başladı. 20 yaşındayken üniversite sınavına girip Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü kazandı.