Çırakken "Okuyup da ne yapacaksın" dediler: sanayide diplomalı patron oldu

Geçen yıl üniversiteyi bitirip diplomayı aldıktan sonra tamircilik mesleğini sevdiğim için bu işi yapmaya karar verdim. Aslında Avrupa'ya gidip orada hayatımı sürdürmek istiyordum; ailem evin tek çocuğu olduğum için izin vermedi. Babam aslında üniversite okumam yerine sanayide işime devam etmemi istedi. Ben de herkesten farklı olabilmek için başladığım tamircilik mesleğine makine mühendisi olarak dönmek istedim. Bunu başardığım için mutluyum" diye konuştu.