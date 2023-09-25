Çıralı'da yavru caretta sayısı yüzde 38 arttı
Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde bu sezonun 120'nci caretta caretta yuvası açıldı. Sezonun 5 bin 332'nci ve son canlı yavrusu da Akdeniz'deki zorlu yolculuğuna çıktı. Çıralı'da bu yıl denizle buluşan canlı yavru sayısında geçen yıla oranla yüzde 38 artış yaşandı.
Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Kemer'in Ulupınar Mahallesi'ndeki ünlü Çıralı sahili, her yıl olduğu gibi bu yıl da caretta caretta kaplumbağalarının yuvalama alanı oldu.