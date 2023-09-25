Çıralı'da yavru caretta sayısı yüzde 38 arttı

"DENİZ TURİZMİNİN ÇEŞİTLENMESİNDE DE ÇOK ÖNEMLİ"

Sahildeki son yuvanın açılışını yapan Kaymakam Ahmet Solmaz, "Sezonun sonu artık, son yuvayı açtık bugün ve yıl boyunca 120 yuvadaki caretta carettaların yumurtalarından çıkan yavrularının denize kavuştuğu ve yine yaklaşık bu yuvalardan 5 bin yavrunun denizle buluştuğu, hayata tutunduğu bir sezon geçirdik. Geçen yıllara nazaran sayıların giderek artması bizleri sevindiriyor. Bizler de Çıralı sahilinde yaşayan yerel insanlar olmak üzere buraya ziyarete gelen turistlerimizin duyarlılık göstererek bu canlılarımızın koruması ve hayatlarındaki en önemli deneyime burada şahitlik etmeleri turizm açısından da çok önemli bir olay. Yaklaşık her yuvanın açılmasına, yumurtadan çıkan yavruların denizle buluşmasına şahitlik etmek için 400 ila 500 turistimiz buraya izlemeye geliyor. Bu, deniz turizminin çeşitlenmesinde de çok önemli bir olay. Tabii ki sorumluluğumuzun yanında bu tarz faaliyetlerin de geliştirilmesi bizler için önem arz etmektedir." dedi.