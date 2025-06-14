ÇİTLEKÇİ çekiliş sonucu sorgulama: ÇİTLEKÇİ TOGG çekiliş sonucu nasıl öğrenilir?
ÇİTLEKÇİ TOGG çekilişi 13 Haziran tarihinde tamamlandı. Çitlekçi’nin 30. yılına özel düzenlediği bu büyük çekiliş, yalnızca kampanya katılımcılarından değil, otomobil ve teknoloji tutkunlarından da yoğun ilgi gördü. Yerli üretim TOGG’un kampanya hediyesi olarak sunulması, çekilişe olan ilgiyi artırdı.
Çitlekçi'nin 30. kuruluş yıl dönümüne özel olarak düzenlediği ve Türkiye genelinde büyük ilgi gören "30. Yıla 30 TOGG" çekilişi tamamlandı. Çitlekçi’nin 30. yıl dönümüne özel düzenlediği TOGG çekilişi, 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 14:00’te Ankara’daki Çitlekçi Mağazacılık Kule Şubesi Otopark Alanı’nda (Adres: Cevizlidere Mah. Mevlana Blv. No:227 D:1 Çankaya/Ankara) noter huzurunda gerçekleştirilidi. Vatandaşlar, çekiliş sonucunu ÇİTLEKÇİ Instagram sayfasından görüntüleyebiliyor.