ÇİTLEKÇİ çekiliş sonucu sorgulama: ÇİTLEKÇİ TOGG çekiliş sonucu nasıl öğrenilir?

ÇİTLEKÇİ TOGG çekilişi 13 Haziran tarihinde tamamlandı. Çitlekçi’nin 30. yılına özel düzenlediği bu büyük çekiliş, yalnızca kampanya katılımcılarından değil, otomobil ve teknoloji tutkunlarından da yoğun ilgi gördü. Yerli üretim TOGG’un kampanya hediyesi olarak sunulması, çekilişe olan ilgiyi artırdı.

ÇİTLEKÇİ çekiliş sonucu sorgulama: ÇİTLEKÇİ TOGG çekiliş sonucu nasıl öğrenilir? - 1

Çitlekçi'nin 30. kuruluş yıl dönümüne özel olarak düzenlediği ve Türkiye genelinde büyük ilgi gören "30. Yıla 30 TOGG" çekilişi tamamlandı. Çitlekçi’nin 30. yıl dönümüne özel düzenlediği TOGG çekilişi, 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 14:00’te Ankara’daki Çitlekçi Mağazacılık Kule Şubesi Otopark Alanı’nda (Adres: Cevizlidere Mah. Mevlana Blv. No:227 D:1 Çankaya/Ankara) noter huzurunda gerçekleştirilidi. Vatandaşlar, çekiliş sonucunu ÇİTLEKÇİ Instagram sayfasından görüntüleyebiliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

ÇİTLEKÇİ çekiliş sonucu sorgulama: ÇİTLEKÇİ TOGG çekiliş sonucu nasıl öğrenilir? - 2

ÇİTLEKÇİ ÇEKİLİŞ HEDİYELERİ

Toplamda 30 talihli, farklı donanım paketlerine sahip TOGG araçlarının sahibi olmaya hak kazanacak. Bu kapsamda:

13 kişi TOGG V1 LR RWD 22 kW Techno‑Comfort Pack PR (Uzun Menzil),

2 kişi TOGG V1 LR RWD 22 kW Techno‑Comfort Pack (Uzun Menzil),

15 kişi ise TOGG V1 SR RWD 22 kW Techno‑Comfort ADAS Pack PR (Kısa Menzil) araç kazanacak.

ÇİTLEKÇİ çekiliş sonucu sorgulama: ÇİTLEKÇİ TOGG çekiliş sonucu nasıl öğrenilir? - 3

20 HAZİRAN'DA SONUÇLAR İLAN EDİLECEK

Milli Piyango İdaresi'nin 24 Ocak tarihli ve E-40453693-255.01.02-67629 sayılı izni ile düzenlenen kampanyanın çekiliş sonuçları 20 Haziran'da medyadan ve internet adresinden ilan edilecek.

ÇİTLEKÇİ çekiliş sonucu sorgulama: ÇİTLEKÇİ TOGG çekiliş sonucu nasıl öğrenilir? - 4

KAZANANLAR ÖDÜLÜNÜ NE ZAMAN ALACAK?

Çekilişle belirlenecek 30 talihliye verilecek olan TOGG marka araçların teslim süreci, kazananlarla yapılacak iletişimin ardından netleşecek. Araç teslimatlarının Temmuz ayı içerisinde başlaması ve tüm teslimatların Eylül ayına kadar tamamlanması planlanıyor.

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