ÇİTLEKÇİ çekiliş sonucu sorgulama: ÇİTLEKÇİ TOGG çekiliş sonucu nasıl öğrenilir?

20 HAZİRAN'DA SONUÇLAR İLAN EDİLECEK

Milli Piyango İdaresi'nin 24 Ocak tarihli ve E-40453693-255.01.02-67629 sayılı izni ile düzenlenen kampanyanın çekiliş sonuçları 20 Haziran'da medyadan ve internet adresinden ilan edilecek.