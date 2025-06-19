Çitlekçi TOGG çekiliş sonuçları sorgulama 2025: Çitlekçi’nin TOGG kampanyasında kazanan isimler belli oldu
Çitlekçi TOGG çekiliş sonuçları, Çitlekçi'nin 2025 yılında düzenlediği büyük TOGG kampanyası sonrasında merakla bekleniyordu. Çitlekçi’nin 30’uncu yılına özel düzenlediği TOGG kampanyası sonuçlandı. 13 Haziran’da Ankara’da noter huzurunda gerçekleşen çekilişle, kazanan isimler belli oldu. Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG'u kazanma fırsatı sunan bu çekiliş, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşmişti. İşte Çitlekçi TOGG çekiliş sonuçları 2025 sorgulama ekranı.
Ünlü kuruyemiş markalarından Çitlekçi’nin 30’uncu yılına özel düzenlediği kampanya, Ankara’da gerçekleştirilen noter huzurunda yapılana çekilişle sona erdi. 13 Haziran’da, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Kule Şubesi’nde halka açık olarak yapılan organizasyonda; noter ve Milli Piyango İdaresi yetkililerinin gözetiminde 30 TOGG marka aracın talihlileri belirlendi. İşte Çitlekçi TOGG çekiliş sonuçları sorgulama.