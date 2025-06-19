Çitlekçi TOGG çekiliş sonuçları sorgulama 2025: Çitlekçi’nin TOGG kampanyasında kazanan isimler belli oldu

ÇİTLEKÇİ TOGG ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çekiliş sırasında konuşan Çitlekçi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç,kampanyaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:



“30 yıl boyunca sadece ürün sunmadık; aynı zamanda güven verdik, sadakat gördük, büyük bir aile olduk. Bu kampanya, mağazalarımızdan sadece alışveriş değil; aidiyet, samimiyet ve güven taşıyan her bir müşterimize anlamlı bir teşekkür için planlandı, tüm ailemize minnettarız.”



Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Kampanya boyunca Türkiye genelinden milyonlarca kupon toplandı. Katılımcıların isimlerinin yer aldığı kazananlar listesi, Çitlekçi tarafından kamuoyuna ilan edildi” denildi.