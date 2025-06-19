Çitlekçi TOGG çekiliş sonuçları sorgulama 2025: Çitlekçi’nin TOGG kampanyasında kazanan isimler belli oldu

Çitlekçi TOGG çekiliş sonuçları, Çitlekçi'nin 2025 yılında düzenlediği büyük TOGG kampanyası sonrasında merakla bekleniyordu. Çitlekçi’nin 30’uncu yılına özel düzenlediği TOGG kampanyası sonuçlandı. 13 Haziran’da Ankara’da noter huzurunda gerçekleşen çekilişle, kazanan isimler belli oldu. Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG'u kazanma fırsatı sunan bu çekiliş, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşmişti. İşte Çitlekçi TOGG çekiliş sonuçları 2025 sorgulama ekranı.

Çitlekçi TOGG çekiliş sonuçları sorgulama 2025: Çitlekçi’nin TOGG kampanyasında kazanan isimler belli oldu - 1

Ünlü kuruyemiş markalarından Çitlekçi’nin 30’uncu yılına özel düzenlediği kampanya, Ankara’da gerçekleştirilen noter huzurunda yapılana çekilişle sona erdi. 13 Haziran’da, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Kule Şubesi’nde halka açık olarak yapılan organizasyonda; noter ve Milli Piyango İdaresi yetkililerinin gözetiminde 30 TOGG marka aracın talihlileri belirlendi. İşte Çitlekçi TOGG çekiliş sonuçları sorgulama.

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Çitlekçi TOGG çekiliş sonuçları sorgulama 2025: Çitlekçi’nin TOGG kampanyasında kazanan isimler belli oldu - 2

ÇİTLEKÇİ TOGG ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çekiliş sırasında konuşan Çitlekçi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç,kampanyaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“30 yıl boyunca sadece ürün sunmadık; aynı zamanda güven verdik, sadakat gördük, büyük bir aile olduk. Bu kampanya, mağazalarımızdan sadece alışveriş değil; aidiyet, samimiyet ve güven taşıyan her bir müşterimize anlamlı bir teşekkür için planlandı, tüm ailemize minnettarız.”

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Kampanya boyunca Türkiye genelinden milyonlarca kupon toplandı. Katılımcıların isimlerinin yer aldığı kazananlar listesi, Çitlekçi tarafından kamuoyuna ilan edildi” denildi.

Çitlekçi TOGG çekiliş sonuçları sorgulama 2025: Çitlekçi’nin TOGG kampanyasında kazanan isimler belli oldu - 3

ÇİTLEKÇİ TOGG ÇEKİLİŞİNİ KAZANAN İSİMLER

2024 TOGG V1 LR RWD 22kW/TECHNO COMFORT PACK PR - 13 adet

4042256414 - Ahmet Kırışkuzu - İzmir

4042993969 - Volkan Sırmalı - Kayseri

4042147162 - Gülşah Gültekin - Bursa

4040991092 - Orhan Birci - Ankara

4041811840 - Turan Demir - Konya

4040428915 - Pervin Yüksel - Ankara

4040211136 - Nazlı İmge Ceylan - Ankara

4042027261 - Ufuk Bedir - Afyonkarahisar

4042216669 - Ömer Aydın - Kocaeli

4041761434 - Osman Uysal - Afyonkarahisar

4041600460 - Gülbeyaz Kuşçu - Ankara

4042725856 - Filiz Somun - Ankara

4042680780 - Necmettin Şahin - Kocaeli

2024 TOGG V1 LR RWD 22kW/TECHNO COMFORT PACK - 2 adet

4041133604 - Gökhan Tasel - Kayseri

4043088636 - Narin Arıkan - Yozgat

Çitlekçi TOGG çekiliş sonuçları sorgulama 2025: Çitlekçi’nin TOGG kampanyasında kazanan isimler belli oldu - 4

2024 TOGG V1 LR RWD 22kW/TECHNO COMFORT ADAS PACK PR - 15 adet

4042247504 - Aslı Öznur - Ankara

4040012013 - Emre Okur - Kocaeli

4041669486 - Murat Koçali - Ankara

4041948915 - Ufuk Yumlu - Kocaeli

4043233312 - Baki Öztürk - Bursa

4040663370 - Alparslan Yavaş - Zonguldak

4042934469 - Veysel Özdemir - Ankara

4042969942 - Bekir Kızıltepe - Kayseri

404006884 - Hacer Çağlayan - Bursa

4041828582 - Sema Dari - Ankara

4040733943 - Ali Duran - Bursa

4042278982 - Adem İriç - İstanbul

4041202121 - Zühtü Çuldur - Konya

4041894167 - Ümit Küçükdemir - Ankara

4041602064 - Mustafa Oyanık - Ankara

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