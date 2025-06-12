ÇİTLEKÇİ Togg çekilişi ne zaman, nereden, saat kaçta açıklanacak? ÇİTLEKÇİ Togg çekiliş sonuç tarihi açıklandı
Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş.’nin "30. Yıla 30 TOGG" kampanyasına katılan müşteriler çekiliş tarihine ve saatine odaklandı. "Togg" hediye edecek Kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren Çitlekçi, 30. kuruluş yılı dolayısıyla 3 Şubat-31 Mayıs'ta en az 500 liralık alışveriş yapan müşterileri arasında yapacağı çekilişle 30 kişiye Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u hediye edecek.
Çitlekçi'nin 30. kuruluş yıl dönümüne özel olarak düzenlediği ve Türkiye genelinde büyük ilgi gören "30. Yıla 30 TOGG" çekilişi için geri sayım sona eriyor. Çitlekçi’nin 30. yıl dönümüne özel düzenlediği TOGG çekilişi, 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 14:00’te Ankara’daki Çitlekçi Mağazacılık Kule Şubesi Otopark Alanı’nda (Adres: Cevizlidere Mah. Mevlana Blv. No:227 D:1 Çankaya/Ankara) noter huzurunda gerçekleştirilecek.