ÇİTLEKÇİ Togg çekilişi ne zaman, nereden, saat kaçta açıklanacak? ÇİTLEKÇİ Togg çekiliş sonuç tarihi açıklandı

Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş.’nin "30. Yıla 30 TOGG" kampanyasına katılan müşteriler çekiliş tarihine ve saatine odaklandı. "Togg" hediye edecek Kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren Çitlekçi, 30. kuruluş yılı dolayısıyla 3 Şubat-31 Mayıs'ta en az 500 liralık alışveriş yapan müşterileri arasında yapacağı çekilişle 30 kişiye Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u hediye edecek.

ÇİTLEKÇİ Togg çekilişi ne zaman, nereden, saat kaçta açıklanacak? ÇİTLEKÇİ Togg çekiliş sonuç tarihi açıklandı - 1

Çitlekçi'nin 30. kuruluş yıl dönümüne özel olarak düzenlediği ve Türkiye genelinde büyük ilgi gören "30. Yıla 30 TOGG" çekilişi için geri sayım sona eriyor. Çitlekçi’nin 30. yıl dönümüne özel düzenlediği TOGG çekilişi, 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 14:00’te Ankara’daki Çitlekçi Mağazacılık Kule Şubesi Otopark Alanı’nda (Adres: Cevizlidere Mah. Mevlana Blv. No:227 D:1 Çankaya/Ankara) noter huzurunda gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

ÇİTLEKÇİ Togg çekilişi ne zaman, nereden, saat kaçta açıklanacak? ÇİTLEKÇİ Togg çekiliş sonuç tarihi açıklandı - 2

ÇİTLEKÇİ ÇEKİLİŞ HEDİYELERİ

Toplamda 30 talihli, farklı donanım paketlerine sahip TOGG araçlarının sahibi olmaya hak kazanacak. Bu kapsamda:

13 kişi TOGG V1 LR RWD 22 kW Techno‑Comfort Pack PR (Uzun Menzil),

2 kişi TOGG V1 LR RWD 22 kW Techno‑Comfort Pack (Uzun Menzil),

15 kişi ise TOGG V1 SR RWD 22 kW Techno‑Comfort ADAS Pack PR (Kısa Menzil) araç kazanacak.

ÇİTLEKÇİ Togg çekilişi ne zaman, nereden, saat kaçta açıklanacak? ÇİTLEKÇİ Togg çekiliş sonuç tarihi açıklandı - 3

ÇİTLEKÇİ ÇEKİLİŞ SONUÇ TARİHİ

Milli Piyango İdaresi'nin 24 Ocak tarihli ve E-40453693-255.01.02-67629 sayılı izni ile düzenlenen kampanyanın çekiliş sonuçları 20 Haziran'da medyadan ve internet adresinden ilan edilecek.

ÇİTLEKÇİ Togg çekilişi ne zaman, nereden, saat kaçta açıklanacak? ÇİTLEKÇİ Togg çekiliş sonuç tarihi açıklandı - 4

Sonuçlar, Çitlekçi’nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ilan edilecek. Ayrıca kazanan talihlilere yazılı olarak da bilgilendirme yapılacak.

DAHA FAZLA GÖSTER