Çitlekçi Togg çekilişi ne zaman, saat kaçta?

Türkiye genelindeki mağazalar ve çevrim içi e-ticaret sitesinde kuruyemiş, atıştırmalık ürün çeşitlerinin satışını yapan Çitlekçi, 30. kuruluş yılı dolayısıyla kampanya düzenledi.Türkiye geneli Çitlekçi mağazalarından veya www.citlekci.com.tr adresinden tek seferde 500 TL ve katları tutarında alışveriş yapan herkes TOGG kazanma şansı yakalayacak. Çitlekçi, bu özel kampanyasıyla müşterilerine kazandırmaya ve Türkiye’nin yerli üretimini desteklemeye devam ediyor.