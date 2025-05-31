Çitlekçi Togg çekilişi ne zaman, saat kaçta?
Kuruyemiş firması 30. kuruluş yılında 30 müşterisine "Togg" hediye edecek. Kampanya kapsamında, belirtilen tarihler arasında Çitlekçi mağazalarından veya online satış kanallarından tek seferde en az 500 TL tutarında alışveriş yapan her müşteri, Türkiye’nin gururu olan yerli ve milli otomobil Togg’un sahibi olma şansı yakalayacak. Bu büyük çekilişte toplamda 30 talihli belirlenecek ve her biri sıfır kilometre Togg kazanma fırsatını elde edecek.
Türkiye genelindeki mağazalar ve çevrim içi e-ticaret sitesinde kuruyemiş, atıştırmalık ürün çeşitlerinin satışını yapan Çitlekçi, 30. kuruluş yılı dolayısıyla kampanya düzenledi.Türkiye geneli Çitlekçi mağazalarından veya www.citlekci.com.tr adresinden tek seferde 500 TL ve katları tutarında alışveriş yapan herkes TOGG kazanma şansı yakalayacak. Çitlekçi, bu özel kampanyasıyla müşterilerine kazandırmaya ve Türkiye’nin yerli üretimini desteklemeye devam ediyor.