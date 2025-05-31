Çitlekçi Togg çekilişi ne zaman, saat kaçta?

Kuruyemiş firması 30. kuruluş yılında 30 müşterisine "Togg" hediye edecek. Kampanya kapsamında, belirtilen tarihler arasında Çitlekçi mağazalarından veya online satış kanallarından tek seferde en az 500 TL tutarında alışveriş yapan her müşteri, Türkiye’nin gururu olan yerli ve milli otomobil Togg’un sahibi olma şansı yakalayacak. Bu büyük çekilişte toplamda 30 talihli belirlenecek ve her biri sıfır kilometre Togg kazanma fırsatını elde edecek.

Çitlekçi Togg çekilişi ne zaman, saat kaçta? - 1

Türkiye genelindeki mağazalar ve çevrim içi e-ticaret sitesinde kuruyemiş, atıştırmalık ürün çeşitlerinin satışını yapan Çitlekçi, 30. kuruluş yılı dolayısıyla kampanya düzenledi.Türkiye geneli Çitlekçi mağazalarından veya www.citlekci.com.tr adresinden tek seferde 500 TL ve katları tutarında alışveriş yapan herkes TOGG kazanma şansı yakalayacak. Çitlekçi, bu özel kampanyasıyla müşterilerine kazandırmaya ve Türkiye’nin yerli üretimini desteklemeye devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çitlekçi Togg çekilişi ne zaman, saat kaçta? - 2

ÇEKİLİŞ NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Çekiliş, 13.06.2025 tarihinde saat: 14:00’da Çitlekçi Mağazacılık Kule Şubesi’nde yapılacaktır. Sonuçlar 20 Haziran 2025 Günü yayımlanacak.

Çitlekçi Togg çekilişi ne zaman, saat kaçta? - 3

ÖDÜLLER NELER?

13 adet TOGG V1 LR RWD 22 kW Techno-Comfort Pack PR (Uzun Menzil)

2 adet TOGG V1 LR RWD 22 kW Techno-Comfort Pack (Uzun Menzil)

15 adet TOGG V1 SR RWD 22 kW Techno-Comfort ADAS Pack PR (Kısa Menzil)

Çitlekçi Togg çekilişi ne zaman, saat kaçta? - 4

İkramiye kazanan vatandaşların fatura, çekiliş numarası ve kimlik belgesiyle başvuru yapması gerekmektedir.

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