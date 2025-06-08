Çitlekçi TOGG çekilişi sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Ankara merkezli Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş., kuruluşunun 30. yılına özel olarak başlattığı kampanya kapsamında 30 adet TOGG hediye etmeye hazırlanıyor. Kampanya 3 Şubat – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi ve başvurular sona erdi. Şimdi tüm gözler çekiliş ve sonuç ilan tarihlerine çevrildi. Peki, Çitlekçi TOGG çekilişi sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Çitlekçi TOGG çekilişi kampanyası 31 Mayıs'ta sona erdi. Kampanyaya katılanlar, çekiliş sonuçlarının ilan edileceği tarihi araştırıyor. 500 liralık alışveriş yapan müşteriler arasından noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından toplamda 30 talihli belirlenecek.