Çitlekçi TOGG çekilişi sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Ankara merkezli Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş., kuruluşunun 30. yılına özel olarak başlattığı kampanya kapsamında 30 adet TOGG hediye etmeye hazırlanıyor. Kampanya 3 Şubat – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi ve başvurular sona erdi. Şimdi tüm gözler çekiliş ve sonuç ilan tarihlerine çevrildi. Peki, Çitlekçi TOGG çekilişi sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Çitlekçi TOGG çekilişi sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? - 1

Çitlekçi TOGG çekilişi kampanyası 31 Mayıs'ta sona erdi. Kampanyaya katılanlar, çekiliş sonuçlarının ilan edileceği tarihi araştırıyor. 500 liralık alışveriş yapan müşteriler arasından noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından toplamda 30 talihli belirlenecek.

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Çitlekçi TOGG çekilişi sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? - 2

ÇİTLEKÇİ TOGG ÇEKİLİŞİ ÖDÜLLERİ

13 adet TOGG V1 LR RWD 22 kW Techno-Comfort Pack PR (Uzun Menzil)

2 adet TOGG V1 LR RWD 22 kW Techno-Comfort Pack (Uzun Menzil)

15 adet TOGG V1 SR RWD 22 kW Techno-Comfort ADAS Pack PR (Kısa Menzil)

Çitlekçi TOGG çekilişi sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? - 3

ÇİTLEKÇİ TOGG ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. tarafından düzenlenen "30. Yıla 30 Togg" çekilişi, 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 14.00’te, Ankara’daki Çitlekçi Kule Şubesi otopark alanında gerçekleştirilecek.


Çitlekçi TOGG çekilişi sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? - 4

Milli Piyango İdaresi'nin 24 Ocak tarihli ve E-40453693-255.01.02-67629 sayılı izni ile düzenlenen kampanyanın çekiliş sonuçları 20 Haziran'da medyadan ve internet adresinden ilan edilecek.

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