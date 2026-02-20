Ramazan imsakiyesi banner
Cıvayla oynayan 18 öğrenci hastaneye kaldırıldı

20.02.2026 15:28

İHA

Diyarbakır'da bulduğu cıvayı okula götüren ve cıvaya temas eden 17 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

IHA

Olay, Yenişehir ilçesine bağlı İnönü Ortaokulu'nda yaşandı. Kullanılmayan bir binada bulduğu cıvayı okula götüren öğrenci, arkadaşlarıyla beraber cıvayla oynamaya başladı.

IHA

Oyunlarının üstünden biraz süre geçmesinin ardından öğrencilerde baş dönmesi ve mide bulantısı yaşanmaya başladı. Şikayetler üzerine ilgili birimlerin aranmasıyla sağlık ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. 

 

Öğrencilerin tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

