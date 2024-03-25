Çivril Belediyesi hangi partide? Çivril Belediye başkanı kimdir? Çivril Belediye başkan adayları

ÇİVRİL BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Çivril Belediyesi Başkanı Niyazi Vural Kimdir?





1976 Yılında Çivril'de doğan Niyazi Vural, merhum Hasan Oğuz Vural'ın oğludur. Eğitim hayatına Çivril'de başlayan Vural orta okulu ve liseyi Manisa'nın salihli ilçesinde anadolu lisesinde tamamladı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Vural, üniversite yıllarında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevde bulundu.



2002 yılında siyaset hayatına başlayan Vural ilk başlarda AK Parti Çivril ilçe yönetiminde görev aldıktan sonra 2003 yılında Ak Parti Çivril ilçe başkanı oldu.

2014 yılı yerel seçimlerinde AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis üyesi oldu.



Av. Niyazi Vural 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Çivril Belediye Başkanlığı'na seçildi.



Niyazi Vural evli ve 2 çocuk babasıdır.