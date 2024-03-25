imsakiye

Çivril Belediyesi hangi partide? Çivril Belediye başkanı kimdir? Çivril Belediye başkan adayları

Çivril Belediyesi hangi partide? Çivril Belediye Başkanı kimdir? Çivril Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Çivril Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Çivril Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Çivril yerel seçim sonuçları..

Çivril Belediyesi hangi partide? Çivril Belediye başkanı kimdir? Çivril Belediye başkan adayları - 1

ÇİVRİL BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli'nin Çivril Belediyesini 19.293 alınan oy ve %49.68 oy oranı ile AK Parti adayı Necati Vural kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%49.68
  • CHP%46.25
  • ERGUN ÇİFTÇİ%1.81
  • Saadet Partisi%0.79
  • BTP%0.54
  • Vatan Partisi%0.48
  • Diğer%0.44

TÜRKİYE HABERLERİ

Çivril Belediyesi hangi partide? Çivril Belediye başkanı kimdir? Çivril Belediye başkan adayları - 2

ÇİVRİL BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Çivril Belediyesi Başkanı Niyazi Vural Kimdir?

1976 Yılında Çivril'de doğan Niyazi Vural,  merhum Hasan Oğuz Vural'ın oğludur. Eğitim hayatına Çivril'de başlayan Vural orta okulu ve liseyi Manisa'nın salihli ilçesinde anadolu lisesinde tamamladı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Vural, üniversite yıllarında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevde bulundu. 

2002 yılında siyaset hayatına başlayan Vural ilk başlarda AK Parti Çivril ilçe yönetiminde görev aldıktan sonra 2003 yılında Ak Parti Çivril ilçe başkanı oldu. 

2014 yılı yerel seçimlerinde AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis üyesi oldu.

Av. Niyazi Vural 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Çivril Belediye Başkanlığı'na seçildi. 

Niyazi Vural evli ve 2 çocuk babasıdır.

Çivril Belediyesi hangi partide? Çivril Belediye başkanı kimdir? Çivril Belediye başkan adayları - 3

ÇİVRİL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • GÜRCAN GÜVEN
  • KEMAL ASLAN
  • İSMAİL ÇORBACIOĞLU
  • MEHMET AKİF AS
  • NİYAZİ VURAL
  • GÖKHAN KARAYOL
  • MUAMMER ERKAN
  • RAMAZAN ÇAKAN
  • MEHMET İBA
  • SEMİH DERE
  • MEHMET EMİN ASLAN
  • AKİF HOROZ
  • MAHMUT YURT
  • RECEP KARABULUT
  • ADİL KARADENİZ
Çivril Belediyesi hangi partide? Çivril Belediye başkanı kimdir? Çivril Belediye başkan adayları - 4

DENİZLİ İLÇE İLÇE SONUÇLARI SECİM.NTV.COM.TR'DEN TAKİP ET! 

Seçim Sonuçları

Denizli Seçim Sonuçları


Acıpayam Seçim Sonuçları 2024
Babadağ Seçim Sonuçları 2024
Baklan Seçim Sonuçları 2024
Bekilli Seçim Sonuçları 2024
Beyağaç Seçim Sonuçları 2024
Bozkurt Seçim Sonuçları 2024
Buldan Seçim Sonuçları 2024
Çal Seçim Sonuçları 2024
Çameli Seçim Sonuçları 2024
Çardak Seçim Sonuçları 2024
Güney Seçim Sonuçları 2024
Çivril Seçim Sonuçları 2024
Honaz Seçim Sonuçları 2024
Kale Seçim Sonuçları 2024
Merkezefendi Seçim Sonuçları 2024
Pamukkale Seçim Sonuçları 2024
Sarayköy Seçim Sonuçları 2024
Serinhisar Seçim Sonuçları 2024
Tavas Seçim Sonuçları 2024

DAHA FAZLA GÖSTER