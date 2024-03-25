Çivril Belediyesi hangi partide? Çivril Belediye başkanı kimdir? Çivril Belediye başkan adayları
Çivril Belediyesi hangi partide? Çivril Belediye Başkanı kimdir? Çivril Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Çivril Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Çivril Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Çivril yerel seçim sonuçları..
ÇİVRİL BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli'nin Çivril Belediyesini 19.293 alınan oy ve %49.68 oy oranı ile AK Parti adayı Necati Vural kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%49.68
- CHP%46.25
- ERGUN ÇİFTÇİ%1.81
- Saadet Partisi%0.79
- BTP%0.54
- Vatan Partisi%0.48
- Diğer%0.44