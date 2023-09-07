Çizgili sırtlana çarpan sürücü bulunursa 70 bin lira ceza kesilecek

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde nesli tükenme tehlikesindeki çizgili sırtlan, araç çarpması sonucu öldü. Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi’nde yer alan çizgili sırtlana çarpan aracın tespit edilmesi durumunda sürücüsüne 70 bin lira ceza kesilecek.

Çizgili sırtlana çarpan sürücü bulunursa 70 bin lira ceza kesilecek - 1

Malatya – Kahmranmaraş karayolunda nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan ölü bulundu.

Bir hayvanın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü’ne bildirdi.

İhbar üzerine ilçeye giden ekipler, hayvanın nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan olduğunu ve bir aracın çarpması sonucu öldüğünü tespit etti.

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Çizgili sırtlana çarpan sürücü bulunursa 70 bin lira ceza kesilecek - 2

Çizgili sırtlan, ekipler tarafından gömülürken, çarpan sürücünün belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.

Çizgili sırtlana çarpan sürücü bulunursa 70 bin lira ceza kesilecek - 3

Tespit edilmesi halinde sürücüye 60 bin lira tazminat, 10 bin lira da idari para cezası olmak üzere toplam 70 bin lira ceza kesileceği bildirildi.

Çizgili sırtlana çarpan sürücü bulunursa 70 bin lira ceza kesilecek - 4

3 YILDA 2 KEZ GÖRÜLDÜ

Çizgili sırtlan, nesli tükenme tehlikesinde olduğu için IUCN Kırmızı Listesi’nde yer alıyor.

Genellikle leşle beslendiği için doğanın çöpçüsü olarak da bilinen çizgili sırtlan Kahramanmaraş’ta 3 yılda 2 kez görüldü.

23 Mart 2020 günü fotokapana yakalanan çizgili sırtlan, son olarak mayıs ayında Andırın ilçesinde görüldü.

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