Çizgili sırtlana çarpan sürücü bulunursa 70 bin lira ceza kesilecek
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde nesli tükenme tehlikesindeki çizgili sırtlan, araç çarpması sonucu öldü. Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi’nde yer alan çizgili sırtlana çarpan aracın tespit edilmesi durumunda sürücüsüne 70 bin lira ceza kesilecek.
Malatya – Kahmranmaraş karayolunda nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan ölü bulundu.
Bir hayvanın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü’ne bildirdi.
İhbar üzerine ilçeye giden ekipler, hayvanın nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan olduğunu ve bir aracın çarpması sonucu öldüğünü tespit etti.