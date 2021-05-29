Çoban kardeşler koyunları için hurda malzemelerden hidroelektrik santrali yaptı

Çiftliklerinde kar yüzünden elektriklerin sık sık kesilmesiyle böyle bir sistem kurduklarını ifade eden İsmail Subaşı, "Kışın kar yağınca burada sürekli elektriksiz kalıyorduk. Biz de nasıl karanlıkta kalmayız diye düşünürken bu sistemi bulduk" dedi.

Elektrik teknikeri olan Ramazan Subaşı, "Bu cihazı abim yaptı, ben de ona destek oldum. Bu cihaz yüzde yüz kendi imalâtımız. Suyun basıncıyla çarkları döndürüp elektrik üretiyor. Kışın su bol olduğu için hiç elektrik parası vermiyoruz. Bu cihaz doğru akım üretiyor. Biz bu akımı 220 volta çeviriyoruz. Burada üretilen elektrik aküleri şarj ediyor, bu sayede elektriği bedavaya getiriyoruz" şeklinde konuştu.