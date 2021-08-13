Çoban kızlar antrenmana gelemeyince golf takımı onlara gitti

Kahya, "Yaylalardan hayvanlarımızın inmesiyle birlikte işlerimiz iyice yoğunlaştı. Bu nedenle antrenmanlara katılamayacaktık ama hocamız takımı yanımıza getirdi ve bizi çok mutlu etti. Hocamız bizlere golf malzemesi verdi. Burada koyun otlatırken golf de yapabileceğiz. Öğrendiklerimizi tekrar etme imkanı bulacağız" diye konuştu.