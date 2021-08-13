Çoban kızlar antrenmana gelemeyince golf takımı onlara gitti

DHA 13.08.2021 - 11:36
Ardahan Gençlik ve Spor Müdürlüğü golf takımı, saha olmadığı için antrenmanlarını antrenör Hakan Fırıncı eşliğinde yaylalarda yapıyor.
11 yaşında olan sporcu kuzenler Beyzanur Berrak Kahya ile Ayşegül Fatma Altun, koyun otlattıkları için antremanlara gelemeyince antrenör Fırıncı, takımı onların yanlarına götürüp antrenman yaptırdı.
Antrenör Hakan Fırıncı'nın çalıştırdığı, çoğu kız çocuğu olmak üzere 25 kişilik takımda 13'ünün profesyonel ve çeşitli dereceleri bulunan sporculardan olduğunu belirtti.
Fırıncı, "Bu sporu severek yaptıklarını bildiğim için onlara bir sürpriz yapmak istedim. Takımı minibüse doldurup onların koyunları otlattığı alana götürdüm" şeklinde konuştu.
Golf hocası, "Bizi görünce çok sevindiler. Hep birlikte yaklaşık 2 saat antrenman yaptık. Ayrılırken kendilerine iki golf sopası ve top bıraktım ki gelemedikleri zaman burada kendileri antrenman yapsın" ifadelerini kullandı.
Hakan Fırıncı takımın antrenman sahası olmamasına rağmen birçok başarısının olduğunu aktardı.
Beyzanur Berrak Kahya da golf sporunu kısa sürede çok sevdiklerini söyledi.
Kahya, "Yaylalardan hayvanlarımızın inmesiyle birlikte işlerimiz iyice yoğunlaştı. Bu nedenle antrenmanlara katılamayacaktık ama hocamız takımı yanımıza getirdi ve bizi çok mutlu etti. Hocamız bizlere golf malzemesi verdi. Burada koyun otlatırken golf de yapabileceğiz. Öğrendiklerimizi tekrar etme imkanı bulacağız" diye konuştu.
Ayşegül Fatma Altun şunları söyledi; "Ben ve kuzenim iyi bir golfçü olacağız. Yayladaki bizim gibi çobanlara da bu sporu öğreteceğiz"