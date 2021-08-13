Çoban kızlar antrenmana gelemeyince golf takımı onlara gitti

Ardahan Gençlik ve Spor Müdürlüğü golf takımı antremanlarını sahasızlıktan dolayı yaylalarda yapıyor. Takımın 11 yaşındaki 2 genç sporcusu çobanlık yaptıkları için antremanlara gelemeyince antrenör Hakan Fırıncı bütün takımı alıp kızların çobanlık yaptığı yaylaya götürdü.

DHA 13.08.2021 - 11:36

Çoban kızlar antrenmana gelemeyince golf takımı onlara gitti - 1

Ardahan Gençlik ve Spor Müdürlüğü golf takımı, saha olmadığı için antrenmanlarını antrenör Hakan Fırıncı eşliğinde yaylalarda yapıyor.

Çoban kızlar antrenmana gelemeyince golf takımı onlara gitti - 2

11 yaşında olan sporcu kuzenler Beyzanur Berrak Kahya ile Ayşegül Fatma Altun, koyun otlattıkları için antremanlara gelemeyince antrenör Fırıncı, takımı onların yanlarına götürüp antrenman yaptırdı.

Çoban kızlar antrenmana gelemeyince golf takımı onlara gitti - 3

Antrenör Hakan Fırıncı'nın çalıştırdığı, çoğu kız çocuğu olmak üzere 25 kişilik takımda 13'ünün profesyonel ve çeşitli dereceleri bulunan sporculardan olduğunu belirtti.

Çoban kızlar antrenmana gelemeyince golf takımı onlara gitti - 4
Antrenör Fırıncı, "Pandemi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl antrenman yapamadık. Normalleşmeyle, pandemi kuralları çerçevesinde sahaya çıkmak istedik. Fakat kulübe yeni üye olan iki kızımız hayvan otlattıklarını ve bu nedenle gelemeyeceklerini söyledi" dedi.
Çoban kızlar antrenmana gelemeyince golf takımı onlara gitti - 5

Fırıncı, "Bu sporu severek yaptıklarını bildiğim için onlara bir sürpriz yapmak istedim. Takımı minibüse doldurup onların koyunları otlattığı alana götürdüm" şeklinde konuştu. 

Çoban kızlar antrenmana gelemeyince golf takımı onlara gitti - 6

Golf hocası, "Bizi görünce çok sevindiler. Hep birlikte yaklaşık 2 saat antrenman yaptık. Ayrılırken kendilerine iki golf sopası ve top bıraktım ki gelemedikleri zaman burada kendileri antrenman yapsın" ifadelerini kullandı. 

Çoban kızlar antrenmana gelemeyince golf takımı onlara gitti - 7

Hakan Fırıncı takımın antrenman sahası olmamasına rağmen birçok başarısının olduğunu aktardı. 

Çoban kızlar antrenmana gelemeyince golf takımı onlara gitti - 8

Beyzanur Berrak Kahya da golf sporunu kısa sürede çok sevdiklerini söyledi.

Çoban kızlar antrenmana gelemeyince golf takımı onlara gitti - 9

Kahya, "Yaylalardan hayvanlarımızın inmesiyle birlikte işlerimiz iyice yoğunlaştı. Bu nedenle antrenmanlara katılamayacaktık ama hocamız takımı yanımıza getirdi ve bizi çok mutlu etti. Hocamız bizlere golf malzemesi verdi. Burada koyun otlatırken golf de yapabileceğiz. Öğrendiklerimizi tekrar etme imkanı bulacağız" diye konuştu.

Çoban kızlar antrenmana gelemeyince golf takımı onlara gitti - 10

Ayşegül Fatma Altun şunları söyledi;                "Ben ve kuzenim iyi bir golfçü olacağız. Yayladaki bizim gibi çobanlara da bu sporu öğreteceğiz"

Çoban kızlar antrenmana gelemeyince golf takımı onlara gitti - 11
Çoban kızlar antrenmana gelemeyince golf takımı onlara gitti - 12
Çoban kızlar antrenmana gelemeyince golf takımı onlara gitti - 13
Çoban kızlar antrenmana gelemeyince golf takımı onlara gitti - 14
Çoban kızlar antrenmana gelemeyince golf takımı onlara gitti - 15

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