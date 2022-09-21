Çoban uyudu, sürü derede mahsur kaldı

Trabzon'da sürüsünü otlatan çoban uyuyakalınca başıboş kalan küçükbaşlar da indiği derede mahsur kaldı. Hayvanlar, kısa süre sonra çobanın gelmesiyle dereden çıkarıldı.

Çoban uyudu, sürü derede mahsur kaldı - 1

Trabzon'un Sürmene ilçesinin mezrasında sürüsünü otlatan çoban, uykuya daldı. Bu sırada Çarşı Mahallesi’nden geçen kara yoluna yönelen küçükbaş sürüsü ise başıboş kalınca indiği Manahoz Deresi’nde mahsur kaldı.

Çoban uyudu, sürü derede mahsur kaldı - 2

Debisi az olan dere çevresindekiler, hayvanlara ot atarken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne de haber verildi.

Çoban uyudu, sürü derede mahsur kaldı - 3

Ekipler, küpe numarasından sürünün sahibine ulaşıp, küçükbaşları da dereden çıkarmak istedi.

Çoban uyudu, sürü derede mahsur kaldı - 4

Çoban ise kısa sürede bölgeye gelip, görevlilere uyuyakaldığını söyledi.

Çoban uyudu, sürü derede mahsur kaldı - 5

Çoban, dereden hayvanlarını çıkarıp, yoluna devam etti.

Çoban uyudu, sürü derede mahsur kaldı - 6
Çoban uyudu, sürü derede mahsur kaldı - 7

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