Çocuğuna çamaşır suyu içirip öldüren anneye dava: Olayın ayrıntılarını anlattı

İstanbul'da 3 yaşındaki çocuğuna çamaşır suyu içirip ölümüne neden olduğu belirtilen anneye, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadesine yer verilen anne, kan donduran ayrıntıları anlattı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 26 Eylül 2024 tarihinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki Yunus Emre Çiçek'in, 14 Kasım 2024'te vefat ettiği, ölümün şüpheli görülmesi üzerine soruşturmaya başlandığı kaydedildi.

İddianamede ifadesine yer verilen anne Dilek Çiçek, çocuğun Yılmaz E. ile evlilik dışı ilişkilerinden olduğunu, Yılmaz E.'nin çocuğu kabul etmemesi üzerine babalık davası açtığını ve 2022 yılında çocuğun babası olduğunun kanıtlandığını iddia etti.

"MEYVE SUYUNA VE ÇORBAYA KARIŞTIRDIM"

Babasının çocuğun yanında hiç kalmadığını iddia eden sanık Çiçek, oğluyla birlikte bir süre Kırıkkale'de bulunan annesinin ve kardeşinin yanında kaldığını, daha sonra İstanbul'da ablasının yanında kalmaya başladığını, bu süreçte yaşadığı bunalımdan dolayı meyve suyuna ve çorbaya çamaşır suyu karıştırıp çocuğuna içirdiğini anlattı.

"PİKNİĞE GİTTİK"

Oğluna çamaşır suyu karışımını içirdikten sonra Yılmaz E. ile buluşup Sultangazi'de pikniğe gittiklerini ve parkta oynadıkları sırada oğlunun fenalaşıp kusmaya başladığını aktaran Çiçek, çocuğun yaklaşık iki ay yoğun bakımda kaldıktan sonra vefat ettiğini belirtti.

ABLASINA İFTİRA ATTI

Çiçek, korktuğu için çocuğuna çamaşır suyu içirdiğini sakladığını ve ablasına iftira attığını ancak çok pişman olduğunu öne sürdü.

"YANIMA ALMAK İSTEDİM"

Çocuğun babası ise ifadesinde, kendisine açılan babalık davası üzerine çocuğu olduğunu öğrendiğini, bebeği yanına almak istediğinde annesinin bunu kabul etmediği öne sürdü.

MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEBİ

Adli Tıp Kurumu raporuna da yer verilen iddianamede, suçunu açıkça itiraf eden anne Dilek Çiçek'in, "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 26 Eylül 2024'te Dilek Çiçek isimli kadın, bebeğine çamaşır suyu içirdi.

Hastaneye kaldırılan bebek 2 ay sonra yaşamını yitirdi. Dilek Çiçek ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

