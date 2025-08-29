Çocuğuna çamaşır suyu içirip öldüren anneye dava: Olayın ayrıntılarını anlattı
İstanbul'da 3 yaşındaki çocuğuna çamaşır suyu içirip ölümüne neden olduğu belirtilen anneye, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadesine yer verilen anne, kan donduran ayrıntıları anlattı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 26 Eylül 2024 tarihinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki Yunus Emre Çiçek'in, 14 Kasım 2024'te vefat ettiği, ölümün şüpheli görülmesi üzerine soruşturmaya başlandığı kaydedildi.
İddianamede ifadesine yer verilen anne Dilek Çiçek, çocuğun Yılmaz E. ile evlilik dışı ilişkilerinden olduğunu, Yılmaz E.'nin çocuğu kabul etmemesi üzerine babalık davası açtığını ve 2022 yılında çocuğun babası olduğunun kanıtlandığını iddia etti.