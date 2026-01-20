Çocuk Casperların dört cinayeti! Daltonlara karşı çocukları tetikçi yapmışlar

Yakalanan bir çocuk yaştaki tetikçi, "Olayı gerçekleştirmezsen seni ve aileni öldürürüz." diye tehdide maruz kaldığını söyledi.

Korku ve baskı altında suçları işlediğini ileri sürdü.

Aralarında çocuk tetikçilerin de bulunduğu şüphelilerin yargılamasına önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.