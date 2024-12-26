Çocuk fotoğraflarıyla sanal dilencilik! Bağış kampanyasıyla dolandırıyorlar

"SANAL DİLENCİLİK"

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, onlarca sahte hesabın bulunduğunu söyledi.



Olayı, "sanal dilencilik" olarak tanımlayan Prof. Dr. Kırık, “Yardım paylaşımına üzülen vatandaşlar tuzağa düşüyor. Dolandırıcılar da amaçlarına ulaşmış oluyor. Şüpheliler, internet ortamından bulmuş oldukları görselleri derliyorlar. Sahte yorumlar, sahte beğenilerin yanı sıra sahte banka dekontları da kullanıyorlar” dedi.