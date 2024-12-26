Çocuk fotoğraflarıyla sanal dilencilik! Bağış kampanyasıyla dolandırıyorlar

Dolandırıcılar, internet tarayıcılarından ya da eski haberlerden aldıkları çocuk fotoğraflarını sosyal medyada paylaşım yapıp, yardımlaşma derneği adı altında bağış topluyor. Çocukların fotoğrafları üzerinden çok sayıda kişi binlerce lira dolandırılıyor. Uzmanlar, sosyal medya üzerinden yapılan bu tuzağı "sanal dilencilik" olarak tanımlıyorlar.

Çocuk fotoğraflarıyla sanal dilencilik! Bağış kampanyasıyla dolandırıyorlar - 1

Sosyal medya platformundaki bazı sözde yardımlaşma derneği hesapları, internet tarayıcılarından ya da eski haberlerden aldıkları çocuk fotoğraflarıyla paylaşım yaparak sahte bağış kampanyası düzenliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çocuk fotoğraflarıyla sanal dilencilik! Bağış kampanyasıyla dolandırıyorlar - 2

Daha önce meydana gelmiş olaylara yeni gerçekleşmiş izlenimi veren şüpheliler, güven oluşturmak için sahte banka dekontları paylaşıyor.

Çocuk fotoğraflarıyla sanal dilencilik! Bağış kampanyasıyla dolandırıyorlar - 3

2021 yılında Manisa’da köpek saldırısına uğrayan Mert Dilek’in haber fotoğrafını kullanan dolandırıcılar, ameliyat masrafı adı altında 22 bin TL’lik bağış kampanyası oluşturdu. Olayı öğrenen aile, suç duyurusunda bulundu.

Çocuk fotoğraflarıyla sanal dilencilik! Bağış kampanyasıyla dolandırıyorlar - 4

"SANAL DİLENCİLİK"

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, onlarca sahte hesabın bulunduğunu söyledi.

Olayı, "sanal dilencilik" olarak tanımlayan Prof. Dr. Kırık, “Yardım paylaşımına üzülen vatandaşlar tuzağa düşüyor. Dolandırıcılar da amaçlarına ulaşmış oluyor. Şüpheliler, internet ortamından bulmuş oldukları görselleri derliyorlar. Sahte yorumlar, sahte beğenilerin yanı sıra sahte banka dekontları da kullanıyorlar” dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER