Çocuk fotoğraflarıyla sanal dilencilik! Bağış kampanyasıyla dolandırıyorlar
Dolandırıcılar, internet tarayıcılarından ya da eski haberlerden aldıkları çocuk fotoğraflarını sosyal medyada paylaşım yapıp, yardımlaşma derneği adı altında bağış topluyor. Çocukların fotoğrafları üzerinden çok sayıda kişi binlerce lira dolandırılıyor. Uzmanlar, sosyal medya üzerinden yapılan bu tuzağı "sanal dilencilik" olarak tanımlıyorlar.
Sosyal medya platformundaki bazı sözde yardımlaşma derneği hesapları, internet tarayıcılarından ya da eski haberlerden aldıkları çocuk fotoğraflarıyla paylaşım yaparak sahte bağış kampanyası düzenliyor.