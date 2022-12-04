Çocuk sürücü polise yakalandı

Aksaray'da trafik ekiplerinin durdurduğu bir hafif ticari aracın sürücüsü çocuk çıktı. ne kadar ceza yediğini soran 12 yaşındaki çocuğun babasına idari para cezası uygulandı.

Çocuk sürücü polise yakalandı - 1

Aksaray'da 12 yaşındaki sürücünün babasına 3 bin 674 lira ceza kesildi.

Çocuk sürücü polise yakalandı - 2

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki uygulama noktasında İ.S.O.'nun kullandığı 51 AF 878 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.

Çocuk sürücü polise yakalandı - 3

Yapılan incelemede sürücünün 12 yaşında olduğu belirlendi. İ.S.O., sanayi sitesinde markette çalıştığını belirterek, ''Ağabey sanayi sitesine gidiyordum. Kaç para ceza yedim? Kaç yaşında araç kullanabilirim ?'' dedi.

Çocuk sürücü polise yakalandı - 4

Polis, İ.S.O.'ya "18 yaşında" cevabını verirken araç, olay yerine gelen yakını Ekrem O.'ya teslim edildi. Babaya 'ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak' suçundan 3 bin 674 lira idari para cezası uygulandı.

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