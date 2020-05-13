Çocuklar 40 gün sonra sokaklarda

Corona virüs önlemleri nedeniyle 40 gündür sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıkıp güneşli günün tadını çıkardı.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 13.05.2020 - 12:32
İşte çocuklar için 4 saatlik özgürlükten kareler...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.