Çocuklar 40 gün sonra sokaklarda

Corona virüs önlemleri nedeniyle 40 gündür sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıkıp güneşli günün tadını çıkardı.

ntv.com.tr 13.05.2020 - 12:32

İşte çocuklar için 4 saatlik özgürlükten kareler...

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