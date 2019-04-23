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Çocuklar "SİHA pilotu" oldu

Anadolu Ajansı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bir grup öğrenci, silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullandı.

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    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bir grup öğrenci, silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullandı.
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    Deneyap teknoloji atölyelerinde eğitim alan 17 öğrenci, TEKNOFEST kapsamında öğretmenleriyle İstanbul'dan, Keşan ilçesindeki milli İHA ve SİHA üreticisi Baykar'ın SİHA Uçuş Eğitim Merkezi'ne geldi. 

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    Öğrencilere burada merkezin eğitmenleri tarafından İHA ve SİHA'lar hakkında bilgi verildi. 

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    Daha sonra öğrencilere simülasyon istasyonlarında hava araçlarının uçuş mantığı ve hareket kabiliyetleri anlatıldı. Çocuklara son dönemde ülke içinde ve sınır ötesinde etkin olarak kullanılan insansız hava araçlarının önemi de aktarıldı.

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    Ardından SİHA'yı uçuş pistinde yakından inceleyen öğrenciler, Yer Kontrol İstasyonuna alındı. Öğrencilere koordinat ekranları tanıtıldı.

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    "Konuk pilotlar" SİHA pilotlarıyla bir SİHA'yı uçurdu ve aracı kontrol etti. 

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    SİHA'nın havalanışı ve inişini merakla izleyen öğrencilerle eğitmenler hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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    Baykar SİHA uçuş eğitmenlerinden Taner Doğruer, yaptığı açıklamada, Baykar ailesi olarak çocukları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

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    Doğruer, çocukların küçük yaşlarda havacılıkla tanışmalarına vesile olmanın gururunu taşıdıklarını ifade etti.

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    Keşif gezisine katılan öğrenciler de çok mutlu bir gün geçirdiklerini kaydetti. 

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