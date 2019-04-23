Çocuklar "SİHA pilotu" oldu
Anadolu Ajansı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bir grup öğrenci, silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullandı.
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123 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bir grup öğrenci, silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullandı.
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Deneyap teknoloji atölyelerinde eğitim alan 17 öğrenci, TEKNOFEST kapsamında öğretmenleriyle İstanbul'dan, Keşan ilçesindeki milli İHA ve SİHA üreticisi Baykar'ın SİHA Uçuş Eğitim Merkezi'ne geldi.
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Öğrencilere burada merkezin eğitmenleri tarafından İHA ve SİHA'lar hakkında bilgi verildi.
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Daha sonra öğrencilere simülasyon istasyonlarında hava araçlarının uçuş mantığı ve hareket kabiliyetleri anlatıldı. Çocuklara son dönemde ülke içinde ve sınır ötesinde etkin olarak kullanılan insansız hava araçlarının önemi de aktarıldı.
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Ardından SİHA'yı uçuş pistinde yakından inceleyen öğrenciler, Yer Kontrol İstasyonuna alındı. Öğrencilere koordinat ekranları tanıtıldı.
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"Konuk pilotlar" SİHA pilotlarıyla bir SİHA'yı uçurdu ve aracı kontrol etti.
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SİHA'nın havalanışı ve inişini merakla izleyen öğrencilerle eğitmenler hatıra fotoğrafı da çektirdi.
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Baykar SİHA uçuş eğitmenlerinden Taner Doğruer, yaptığı açıklamada, Baykar ailesi olarak çocukları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.
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Doğruer, çocukların küçük yaşlarda havacılıkla tanışmalarına vesile olmanın gururunu taşıdıklarını ifade etti.
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Keşif gezisine katılan öğrenciler de çok mutlu bir gün geçirdiklerini kaydetti.
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