Çocuklar sobayı devirdi, faciadan dönüldü
17.11.2025 13:07
İHA
Diyarbakır'da evde yalnız bırakılan çocukların elektrikli sobayı devirmesi sonucu yangın çıktı. Dumandan etkilenen iki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'da çocukların elektrikli sobayı devirmesi sonucu bir evde yangın çıktı.
Olay merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı.
ALEVLER TÜM EVİ SARDI
Evde yalnız bırakılan çocuklar, oyun oynadıkları sırada elektrikli sobayı devirdi.
Halının tutuşması ile çıkan yangın kısa sürede tüm evi kapladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İKİ ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
Evde bulunan ve dumandan etkilenen iki çocuk, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.