Çocukları bıçakla tehdit edilen anne: Nasıl bu kadar canileştiğini aklım almıyor

İzmir'de eşini tehdit etmek için çoçuklarının boğazına bıçak dayadığı iddia edilen kocanın eşi Fatma Alpaslan, eşi için “Nasıl bu kadar canileştiğini anlamıyorum, aklım almıyor" diye konuştu. İzmir'de eşini tehdit etmek için çoçuklarının boğazına bıçak dayadığı iddia edilen kocanın eşi Fatma Alpaslan, eşi için “Nasıl bu kadar canileştiğini anlamıyorum, aklım almıyor" diye konuştu.

Çocukları bıçakla tehdit edilen anne: Nasıl bu kadar canileştiğini aklım almıyor - 1

İzmir'de eşini tehdit etmek için çoçuklarının boğazına bıçak dayadığı iddia edilen kocanın eşi Fatma Alpaslan, eşi için “Nasıl bu kadar canileştiğini anlamıyorum, aklım almıyor" diye konuştu.

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Çocukları bıçakla tehdit edilen anne: Nasıl bu kadar canileştiğini aklım almıyor - 2

Karabağlar'da meydana gelen olayda iddiaya göre, boşanma kararı alan Fatma Alpaslan 2 çocuğunu eşi Şiyar Alpaslan'a bırakıp Burdur'a gitti. Şiyar Alpaslan eşi Fatma Alpaslan'ı görüntülü arayarak çocukları Yiğit C.A. (7) ve Berat A.'nın (3) boğazına bıçak dayayıp tehdit etti. 

Fatma A., görüntülerle emniyete giderek şikayetçi oldu. Harekete geçen emniyet ve savcılık, Şiyar Alpaslan'ı Karabağlar ilçesinde gözaltına aldı.

Çocukları bıçakla tehdit edilen anne: Nasıl bu kadar canileştiğini aklım almıyor - 3

Çocuklar devlet korumasına alındı. Şiyar Alpaslan, "Eşimle sorunlar yaşıyoruz, beni terk etti. Çocukları vermek istedim, kabul etmedi. Annemin de desteğiyle beraber bakıyoruz. Söz konusu görüntüler eski. Eşimle yaşadığım bir tartışma sonucu yaşandı. Çocuklarımı seviyorum, asla zarar vermem" dedi ancak çıkarıldığı mahkemeci tutuklandı.

Çocukları bıçakla tehdit edilen anne: Nasıl bu kadar canileştiğini aklım almıyor - 4

‘EŞİM AYLARCA ŞİDDET UYGULADI, KAÇTIM'

Anne olayın ardından Burdur'a çocuklarını görmek için geldi. Fatma Alpaslan, eşi Şiyar Alpaslan'dan şiddet gördüğünü ileri sürerek, "Eşim, aylarca şiddet uyguladı. Kaçtım ancak çocukları yanıma alamadım. Sonradan yanıma almak istedim ancak başaramadım. Telefonda görüştükten sonra kapatıp, görüntülü aradı. Çocuğuma yaşattıklarını gördüm. Çocuğumu bırakması için yalvardım ve geri döneceğimi söyledim. Hemen eşimi ihbar etmek için polise gittim. Nasıl bu kadar canileştiğini anlamıyorum, aklım almıyor" diye konuştu.

Çocukları bıçakla tehdit edilen anne: Nasıl bu kadar canileştiğini aklım almıyor - 5

Fatma Alpaslan çocuklarını yanına almak istediğini belirterek, "Çocuklarımı alabilmek için maddi durumumun el vermesi, bir evimin olması gerekiyormuş. Şu an bunun için mücadele veriyorum. Gerekirse çocuklarımı da yanıma alıp, kadın sığınma evine yerleşeceğim. Çocuklarım yurtta kalmak istemiyor, yanımda olmak istiyor. Özellikle büyük oğlum çok korkmuş. 'Benimle gelir misin?' dedim. 'Gelemem çünkü babam kızar' dedi. Çocuklarımı istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Evlatlarıma oyuncak araba getirdim. Büyük oğlum 'Sende dursun, senin yanına gelince oynarım'" diye konuştu.

Çocukları bıçakla tehdit edilen anne: Nasıl bu kadar canileştiğini aklım almıyor - 6

İzmir Valiliği, konuyla ilgili, 'Bazı sosyal medya hesaplarında 18.11.2024 tarihinde (bugün) paylaşılan görüntülerde, Burdur'da bulunan boşanma aşamasındaki resmi nikahlı eşi F.A.'yı görüntülü arayarak çocuklarıyla tehdit eden baba Ş.A., ilimiz Karabağlar ilçesinde yakalanmış, çiftin iki erkek çocuğu devlet korumasına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli Ş.A. ile ilgili adli işlemler devam etmektedir.' açıklaması yapmıştı.

Çocukları bıçakla tehdit edilen anne: Nasıl bu kadar canileştiğini aklım almıyor - 7

Haberin basında yer almısandan sonra görüntüler büyük tepki çekmişti.

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