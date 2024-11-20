Çocukları bıçakla tehdit edilen anne: Nasıl bu kadar canileştiğini aklım almıyor
İzmir'de eşini tehdit etmek için çoçuklarının boğazına bıçak dayadığı iddia edilen kocanın eşi Fatma Alpaslan, eşi için “Nasıl bu kadar canileştiğini anlamıyorum, aklım almıyor" diye konuştu. İzmir'de eşini tehdit etmek için çoçuklarının boğazına bıçak dayadığı iddia edilen kocanın eşi Fatma Alpaslan, eşi için “Nasıl bu kadar canileştiğini anlamıyorum, aklım almıyor" diye konuştu.
İzmir'de eşini tehdit etmek için çoçuklarının boğazına bıçak dayadığı iddia edilen kocanın eşi Fatma Alpaslan, eşi için “Nasıl bu kadar canileştiğini anlamıyorum, aklım almıyor" diye konuştu.