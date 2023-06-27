Çocukların patlattığı torpil, otomobili yaktı

Bursa’da mahalle arasında oyun oynayan çocuklar, ellerindeki torpili komşularının park halindeki otomobiline atıp kaçtı. Bir süre sonra patlayan torpilden çıkan alevler, tüm aracı sardı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu binalara sıçramadan söndürüldü.

Çocukların patlattığı torpil, otomobili yaktı - 1

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi Kocaman Sokak üzerinde dışarıda arkadaşlarıyla oyun oynayan çocuklar iddialara göre ellerindeki torpili komşularının park halindeki otomobiline atıp kaçtı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çocukların patlattığı torpil, otomobili yaktı - 2

Bir süre sonra patlayan torpilden çıkan alevler tüm otomobili sarmaya başlayınca çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Çocukların patlattığı torpil, otomobili yaktı - 3

Kısa süre sonra olay yerine ulaşan ekipler yangını kısa sürede söndürürken, alevlerin sardığı otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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