Çocukların patlattığı torpil, otomobili yaktı
Bursa’da mahalle arasında oyun oynayan çocuklar, ellerindeki torpili komşularının park halindeki otomobiline atıp kaçtı. Bir süre sonra patlayan torpilden çıkan alevler, tüm aracı sardı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu binalara sıçramadan söndürüldü.
Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi Kocaman Sokak üzerinde dışarıda arkadaşlarıyla oyun oynayan çocuklar iddialara göre ellerindeki torpili komşularının park halindeki otomobiline atıp kaçtı.