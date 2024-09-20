Çocuklarını kendisini bıçaklayan eski eşine göstermediğini için tutuklanan Sinem tahliye oldu
Ankara'da eski eşi Sinan Özçelik tarafından çocuklarının gözü önünde 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Sinem T., çocuklarını eski eşine göstermediği gerekçesiyle cezaevine girdi. 72 saat sonra cezaevinden çıkan Sinem T., kızlarının yanına koşup hasret giderdi.
Ankara'da güzellik merkezinde çalışan Sinem T., yaklaşık 2 yıl önce 2 çocuğunun babası Sinan Özçelik ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı.
Özçelik, geçen yıl 24 Ekim’de kızlarıyla görüştükten sonra onları teslim etmek için buluştuğu Sinem T.'yi, bıçakladı. 7 bıçak darbesiyle ağır yaralan Sinem T, 10 gün yoğun bakımda kaldı ve tedaviyle sağlığına kavuştu.