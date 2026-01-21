Çocuklarını öldüren vize danışmanı Youtuber'ın eşine son mesajı: "Sen geldiğinde, ben ve çocuklar ölmüş olacağız"

Altunbaş çiftinin komşusu Zehra Özgül ise olaya ilişkin konuştu.

Olay sırasında kendi evinde olduğunu ifade eden Özgül, "Komşum gelip dedi ki; 'Aşağıdaki evde arabayı ateşe verdi' ben pencereden baktım. Bunun üzerine Gizem'i aradım. Gizem bana telefonda ‘Abla çocuklarım elinde, çocuklarımı kurtar' diye çığlık attı. Ben çılgına döndüm. Evden fırladım sokağa attım kendimi" dedi.