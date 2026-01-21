Çocuklarını öldüren vize danışmanı Youtuber'ın eşine son mesajı: "Sen geldiğinde, ben ve çocuklar ölmüş olacağız"
Adana'da iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar ederek yaşamına son veren YouTuber Sergen Altunbaş'ın eski eşine attığı son mesaj ortaya çıktı.
Adana'da YouTube'da paylaştığı vize danışmanlığı videolarıyla bilinen Sergen Altunbaş, geçen hafta iki çocuğunu öldürdükten sonra yaşamına son vermişti.
Altunbaş'ın intihar etmeden önce eşine attığı son mesaj ortaya çıktı.
Sergen Altunbaş'ın kendilerini terk ettiği öne sürülen eşine "Sen geldiğinde, ben ve çocuklar ölmüş olacağız." diye mesaj attığı iddia edildi.
"ÇOCUKLARIMI KURTAR"
Altunbaş çiftinin komşusu Zehra Özgül ise olaya ilişkin konuştu.
Olay sırasında kendi evinde olduğunu ifade eden Özgül, "Komşum gelip dedi ki; 'Aşağıdaki evde arabayı ateşe verdi' ben pencereden baktım. Bunun üzerine Gizem'i aradım. Gizem bana telefonda ‘Abla çocuklarım elinde, çocuklarımı kurtar' diye çığlık attı. Ben çılgına döndüm. Evden fırladım sokağa attım kendimi" dedi.
Özgül, "Arabada patlamalarla beraber silah da patladı." ifadelerini kullanıp Sergen Altunbaş'ın böyle bir şeyi yapabileceği aklına gelmediğini de sözlerine ekledi.
NE OLMUŞTU?
Merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'nde 15 Ocak'ta Sergen Altunbaş, çocukları Ada ve Mert'i tabancayla öldürmüştü.
Altunbaş, daha sonra aynı silahla intihar etmişti.