Çocuklarını öldürüp "Cennete gönderdim" diyen babayla ilgili karar
Kocaeli’de iki çocuğunu boğarak öldürdükten sonra kendisini durduran polislere, “Çocuklarımı cennete gönderdim.” diyen babanın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Mahkeme heyeti, geçen celse istenen cezai ehliyet raporunun beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki çocuğunu boğarak öldüren ve arkalarından mektup yazan babanın yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı.