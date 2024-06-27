Çocuklarını öldürüp "Cennete gönderdim" diyen babayla ilgili karar

Kocaeli’de iki çocuğunu boğarak öldürdükten sonra kendisini durduran polislere, “Çocuklarımı cennete gönderdim.” diyen babanın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Mahkeme heyeti, geçen celse istenen cezai ehliyet raporunun beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Çocuklarını öldürüp "Cennete gönderdim" diyen babayla ilgili karar - 1

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki çocuğunu boğarak öldüren ve arkalarından mektup yazan babanın yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çocuklarını öldürüp "Cennete gönderdim" diyen babayla ilgili karar - 2

Korkunç cinayet geçen yıl 23 Mart'ta Körfez ilçesinde işlendi. Gece saatlerinde bir vatandaşın sokakta şüpheli şekilde gezdiğini gören polis ekipleri, 45 yaşındaki Murat R.’yi durdurdu. Murat R.’nin, “Çocuklarımı cennete gönderdim.” demesinden şüphelenen ekipler hemen evi kontrol etti. 

Çocuklarını öldürüp "Cennete gönderdim" diyen babayla ilgili karar - 3

Murat R.’nin annesinin evinde yapılan incelemede Beril Yağmur (13) ve Yunus Emre R. (10) isimli kardeşler ölü bulundu. Murat R. gözaltına alınırken, çocuklar ise morga kaldırıldı. Yapılan otopside çocukların boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Gözaltına alınan Murat R. ruh ve sinir hastalıklarına sevk edildi. Burada 5 ay kalan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çocuklarını öldürüp "Cennete gönderdim" diyen babayla ilgili karar - 4

Olaya ilişkin açılan davanın 2. celsesi Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Duruşmaya taraf avukatları katılırken, sanığın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Mahkeme heyeti, geçen celse sanık için istenen cezai ehliyeti raporunun beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Çocuklarını öldürüp "Cennete gönderdim" diyen babayla ilgili karar - 5

"ÇOCUKLARIMI ÖLDÜRDÜĞÜMÜ HATIRLAMIYORUM"

Öte yandan, sanık Murat R. ilk duruşmadaki savunmasında; olayı hatırlamadığını, eşinin kendisine yönelik davranışlarından dolayı psikolojisinin bozulduğunu ve şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını iddia ederek şunları söylemişti:

"Eşim çocuklarımıza, ’Bu sizin babanız değil’ diyordu. Bir süre sonra çocuklar da birkaç kez öyle demeye başladı. Olay günü çocuklara ayakkabı almak için evden çıktım. Çocuklar evde uyuyordu, daha sonra çay bahçesine gittiğimi ve polisin yanlarına oturduğumu hatırlıyorum. Polislerle konuştuğumu, annemin evine gittiğimizi, sonra cezaevine geldiğimi hatırlıyorum. 5 ay ruh ve sinir hastalıklarında kaldım, sonra cezaevine geldim. Çocuklarımı öldürdüğümü hatırlamıyorum."

Çocuklarını öldürüp "Cennete gönderdim" diyen babayla ilgili karar - 6

"SİZİ BU KÖTÜ DÜNYANIN İNSANLARINA EMANET ETMEYECEĞİM"

İlk duruşmada, sanığın çocuklarını öldürdükten sonra yazdığı mektup da okunmuştu.

Mektupta, "Melek evlatlarım benim. Bu dünyada sizden başka kimsem yok. Ben hem annesiz hem de babasız büyüdüm. Sizi asla kimselere mahcup ettirmem. Sizler meleksiniz. Artık sizi bu kötü dünyanın insanlarına emanet etmeyeceğim. Ben sizi almadan yaşamam. Sizlere asla babasızlığın acı gününü yaşatmam. Dolandırıldım, annenizle aramızda maddi olarak hep kavga vardı. Sizlerden ayrılmak benim için ölüm gibi geliyor. Sizler benim içimde birer melek olarak yaşayacaksınız. Sizi seven babanız. Sizleri çok seviyorum, onun için sizleri Allah’a emanet ediyorum, varsın ben yanayım." satırları yer almıştı.

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