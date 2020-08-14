Çocuklarını tatile götüremeyen baba römorku havuza çevirdi

Eker, yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarındaki artıştan dolayı çocuklarının sürekli denize ve havuza gitmek istediğini anlattı.

"Hastalıktan uzak tutmak için denizi çocukların ayağına getirdik. Çocuklar da çok memnun oldular. Tatile gitmeyi çok istiyoruz ama ülkemizde şu an koronavirüs var. Bu yüzden üzerimize düşen 'Evde kal' çağrısına uymak." ifadelerini kullanan Eker, havuzu yaptıktan sonra çocukların artık denize gitmek istemediğini söyledi.