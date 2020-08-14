Çocuklarını tatile götüremeyen baba römorku havuza çevirdi

Başkentte yeni tip corono virüs salgını (Kovid-19) dolayısıyla tatile çıkamayan iki çocuk babası Ümit Eker, hem çocukları hem de yeğenleri için traktör römorkunu havuza çevirdi.

Anadolu Ajansı 14.08.2020 - 11:17

Çocuklarını tatile götüremeyen baba römorku havuza çevirdi - 1

Başkentin Gölbaşı ilçesine bağlı Bezirhane Mahallesinde çiftçi Eker, Covid-19 salgını dolayısıyla tatile gidemeyince, çocuklarını yaz sıcağında serinletmek için ne yapabileceğini düşündü.

Çocuklarını tatile götüremeyen baba römorku havuza çevirdi - 2

Traktörünün römorkunu plastik poşetle kaplayan Eker, havuz ortamı oluşturarak hem çocuklarını hem de yeğenlerini mutlu etti.

Çocuklarını tatile götüremeyen baba römorku havuza çevirdi - 3

Eker, yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarındaki artıştan dolayı çocuklarının sürekli denize ve havuza gitmek istediğini anlattı. 

"Hastalıktan uzak tutmak için denizi çocukların ayağına getirdik. Çocuklar da çok memnun oldular. Tatile gitmeyi çok istiyoruz ama ülkemizde şu an koronavirüs var. Bu yüzden üzerimize düşen 'Evde kal' çağrısına uymak." ifadelerini kullanan Eker, havuzu yaptıktan sonra çocukların artık denize gitmek istemediğini söyledi. 

Çocuklarını tatile götüremeyen baba römorku havuza çevirdi - 4
Çocuklarını tatile götüremeyen baba römorku havuza çevirdi - 5
Çocuklarını tatile götüremeyen baba römorku havuza çevirdi - 6
Çocuklarını tatile götüremeyen baba römorku havuza çevirdi - 7
Çocuklarını tatile götüremeyen baba römorku havuza çevirdi - 8
Çocuklarını tatile götüremeyen baba römorku havuza çevirdi - 9
Çocuklarını tatile götüremeyen baba römorku havuza çevirdi - 10
Çocuklarını tatile götüremeyen baba römorku havuza çevirdi - 11
Çocuklarını tatile götüremeyen baba römorku havuza çevirdi - 12
Çocuklarını tatile götüremeyen baba römorku havuza çevirdi - 13

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