Çocuklarının boğazına bıçak dayayan baba hakkında yeni karar

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi Fatma Alpaslan'ı görüntülü arayıp iki çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba Şiyar Alpaslan'ın ağır ceza mahkemesine yargılanmasına karar verdi.

Çocuklarının boğazına bıçak dayayan baba hakkında yeni karar - 1

İzmir'de şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olan Şiyar Alpaslan, iki çocuğunun boğazına bıçak dayayarak eşini aramıştı.

Kamuoyunda büyük tepkilere neden olan görüntülerin ardından baba Alpaslan gözaltına alınırken çocuklar ise devlet koruması altına geçmişti.

İncelemelerin ardından çocuklar annelerine teslim edilmişti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çocuklarının boğazına bıçak dayayan baba hakkında yeni karar - 2

ÖNCE TAHLİYE SONRA YENİDEN TUTUKLAMA

Hazırlanan iddianamede Şiyar Alpaslan hakkında "Kasten yaralama" ve "Silahla tehdit" suçlarından toplam 6,5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunuldu. İddianame, İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi' tarafından kabul edildi.

Ocak ayında görülen duruşmada sanık tahliye edildi. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazı sonrası sanık, yeniden tutuklandı.

Çocuklarının boğazına bıçak dayayan baba hakkında yeni karar - 3

"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" SUÇU

Mayıs ayında görülen davada hakim, eylemin "Kasten öldürmeye teşebbüs" olduğuna hükmederek görevsizlik kararı verip dosyayı ağır ceza mahkemesine yolladı.

Dosyanın geldiği İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi, eylemin "Tehdit" suçunun unsurlarını oluşturduğunun anlaşıldığına kanaat getirerek kovuşturma görevinin asliye ceza mahkemesinde olduğuna karar verdi.

Ortaya çıkan görev uyuşmazlığının çözümü için dosyanın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmedildi.

Her iki mahkemenin de görevsizlik kararı vermesinin ardından dosya, İzmir Bölge Adliyesi 23'üncü Ceza Dairesi'ne taşındı. Dosyayı görüşen daire, sanığın üzerine atılı suçlamaların ağır ceza mahkemesinin konusu olduğuna karar verip İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararını kaldırdı.

Çocuklarının boğazına bıçak dayayan baba hakkında yeni karar - 4

Sanığın "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılanmasına hükmedildi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

16 Aralık'ta ağır ceza mahkemesinde yargılama devam edecek. 

DAHA FAZLA GÖSTER