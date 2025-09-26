Çocuklarının boğazına bıçak dayayan baba hakkında yeni karar

İzmir'de şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olan Şiyar Alpaslan, iki çocuğunun boğazına bıçak dayayarak eşini aramıştı.

Kamuoyunda büyük tepkilere neden olan görüntülerin ardından baba Alpaslan gözaltına alınırken çocuklar ise devlet koruması altına geçmişti.

İncelemelerin ardından çocuklar annelerine teslim edilmişti.