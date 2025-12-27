Çocuklarının boğazına bıçak dayayan sanığın tahliye kararı reddedildi

16 Aralık'taki davada sanığın ev hapsi şeklindeki adli kontrol talebiyle tahliyesine karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını hükmedip, duruşmayı 31 Mart 2026 tarihine erteledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve müşteki avukatları verilen karara itiraz etti. Başka suçlardan da hüküm giyen sanık bu sebeple tahliye edilmedi.

ADLİ KONTROL TEDBİRİ YETERSİZ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatların itirazları üzerine dosya İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında itirazların kabulü ve sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasına yönünde görüş bildirdi. Heyet, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, görüntü izleme tutanağı, yaşı küçük oğluna karşı silahla yaralamaya teşebbüs ve silahla tehdit suçundan cezalandırılması talebini değerlendirirken; sanığın adli sicil kaydına göre daha önceden silahla yaralama suçlarından sabıkasının bulunmasını dikkate aldı. Sanığın silahla yaralamaya teşebbüs suçunun mağduru çocuğun ve silahlı tehdit suçunun mağduru sanığın eşinin can güvenliği açısından adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağına karar verip itirazın kabulüne hükmetti ve sanık yeniden tutuklandı.

REDDİ HEYET TALEBİ

Mağdur avukatlarından Nevraz Sığın, reddi heyet talebinde bulundu. Sığın savunmasında “En baştan itibaren sanığın kasten öldürme suçunu işlemediğine yönelik görüşünü açık eden, ilk celsede tahliye kararı vererek müvekkilin yaşam hakkına yönelik tedbirleri almaktan imtina eden mahkeme heyetinin tarafsızlığı ortadan kaybolmuş pozisyondadır" ifadelerini kullandı.