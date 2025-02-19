Çocukluk arkadaşı çırağı oldu: 58 yaşındaki adam, 2 yıldır bu işi yapıyor
Sivas’ta yaşayan 58 yaşındaki Halit Yıldızeli, ilgi duyduğu kaşık oyma mesleğinde çıraklık yapmaya başladı. Aynı zamanda çocukluk arkadaşı olan ustası ile birlikte ağaçları oyarak kaşık yapan Yıldızeli, sağlığa zararlı olan metallerin yerine ahşap kaşıkları yaygınlaştırmayı hedefliyor.
Sivas’ta yaşayan Halit Yıldızeli, emekliliğinin ardından kendisine bir hobi aramaya başladı. Çocukluk arkadaşı olan tahta kaşık ustası Osman Heper’in yaptığı kaşıkları beğenen Halit Yıldızeli, kaşık oyma mesleğine merak saldı. Kaşık ustası Osman Heper ile birlikte çalışmaya başlayan 58 yaşındaki Halit Yıldızeli, yaklaşık 2 yıldır tahta kaşık oyarak çıraklık yapıyor.