Çocukluk yıllarında başlayan otomobil tutkusunu koleksiyona dönüştürdü: Ünlüler bu araçların peşinde
Samsun’da oto yıkama işiyle uğraşan 35 yaşındaki Emre Yılmaz, çocukluk yıllarındaki otomobil tutkusunu, zamanla büyük bir koleksiyona dönüştürdü. Deniz ve liman işletmeciliği mezunu olan Yılmaz, işyerinin bir bölümünü garaja çevirerek, yıllardır topladığı nadir ve klasik Mercedes araçlarını burada sergiliyor.
Sadece ender ve sınırlı sayıda üretilen Mercedes modellerine ilgi gösteren Yılmaz, şu ana kadar 12 araçtan 7’sini satarken, koleksiyonunda kalan 5 özel otomobile ise büyük bir özenle bakıyor. Yılmaz’ın koleksiyonundaki bu nadir araçlar, ünlü dizi oyuncularının bile ilgisini çekiyor.