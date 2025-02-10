Çocukluk yıllarında başlayan otomobil tutkusunu koleksiyona dönüştürdü: Ünlüler bu araçların peşinde

Garajındaki otomobillere gözü gibi baktığını ifade eden Emre Yılmaz, şunları söyledi:

"Mercedes aşkı bende çocukluktan geliyor. Küçükken oynadığımız demir metal araçlarla Mercedes sevgisi kazandık. Şimdiye kadar 12 tane klasik araç toparladım. Çok kıymetli isimlere bu arabalardan verdik.

Ufak çaplı ticari girişim gibi olmasının yanı sıra hobimiz de oldu. Şu anda garajımda nadir bulunan ve Türkiye’de yürür vaziyette sınırlı sayıda olan 1963 model Mercedes 220s, 1982 model Mercedes 280 ce Amerikan Coupe, Formula1 pilotlarının pistte kullandığı ve nadir olan 190e 2.3 1987 model Mercedes ve üstü açık 1992 model 129r 300sl Mercedes cabriolet convertible bir aracımız var.

Garajımdaki araçların hepsi, kıymetli ve koleksiyon değerini sahip araçlardan oluşuyor. Bir tane de garajda olmayan evde sakladığım 1994 model 124 coupe var. Onu da müsait bir zamanda garajıma alacağım.''