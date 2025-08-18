Coğrafi işaret tescilli: Hasat başladı, sofralara ulaşıyor

Aşağı Gazidere köyü ve çevresinde yetiştirilen domatesin hasadı için düzenlenen programa Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan ve eşi Reva Beray Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz ve eşi Zahide Yılmaz, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Hakan Başaklıgil ve eşi Ebru Başaklıgil, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem ve eşi Elif Önlem katıldı.



