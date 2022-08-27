Coğrafi işaretli Kars çoban köpeğinin saflaştırılması için çalışma başlatıldı

''ÇEKİRDEK BİR SÜRÜ ELDE ETMEK İSTİYORUZ''

Kars çoban köpeğinin özgün ve karakteristik özellikleri olan bir köpek ırkı olduğunu belirten Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Kırmızıbayrak, şöyle konuştu:



"Kars çoban köpeği oldukça özgün ve karakteristik özellikleri olan diğer birçok köpek ırkımızdan kolaylıkla ayrılan bir ırktır. Kars çoban köpeği cüsse olarak orta-ağır irilikte, genellikle gri renkli kıllarla örtülü bir postu olan, iri bir başa ve başta siyah bir maskeye sahip ve bu görünümü nedeniyle 'ayı başlı' olarak nitelendirilen Kafkas çoban köpeğine oldukça benzemektedir. Kafkas çoban köpeği yoğun olarak Ermenistan, Azerbaycan, Rusya ve Gürcistan'da yetiştirilmekte ve özellikle Gürcistan'da çok güzel örnekleri bulunmaktadır. Öteden beri o ülkelerde Kafkas çoban köpekleri koruma altına alınmış, uygun bakım ve besleme ile yetiştirilmektedir. Kars çoban köpeği ise Kafkas çoban köpeklerinin bir akrabası olarak ülkemizin Kafkasya'ya açılan kapısı olan Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı ve Artvin yöresinde var olan bir köpek ırkıdır. Kars çoban köpeğinin en güzel örneklerine yoğun olarak Kars ve Ardahan'da rastlamaktayız. Biz de yaklaşık 15 yıl önce Kars çoban köpeğini tanıtmak amacıyla yöreden köpek toplamaya başladık. Ancak çalışmayı yeterince disiplinli bir şekilde götüremedik, fakat son 2 yıldır bir doktora öğrencimizi bu konuda çalışmaya teşvik ettik.''