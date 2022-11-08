Çök-Kapan-Tutun (Deprem tatbikatı) ne zaman, saat kaçta? Tatbikat nasıl yapılacak?

TATBİKAT NE ZAMAN, NEREDE VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Deprem tatbikatı, 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 18:57’de, Bakan Soylu başkanlığında AFAD Başkanlık Binası ve 81 ilde ise Vali ve Kaymakamların koordinesinde ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.



Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) bu kapsamda faaliyete geçirilerek, afet gruplarının en üst düzey temsilcileri AFAD Başkanlığı, Merkez binasında toplanacaktır.



Deprem tatbikatı esnasında, Düzce, İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş ve Erzurum ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden canlı bağlantılar yapılacak ve 81 ilde, valilerin bulunduğu alanlardan canlı görüntü aktarımı yapılacak.