Çok sayıda ilde uyuşturucu operasyonu: Tonlarca ele geçirildi
Emniyet ve Jandarma ekipleri Türkiye genelinde çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Diyarbakır'da düzenlenen narkoterör operasyonunda, 2 ton 121 kilogram esrar ve 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gümrük muhafaza ekiplerince İstanbul Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda ise 424 kilogram ağırlığında 2 milyon 400 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, İzmir, Niğde, Bursa, Bolu ve Çankırı'daki operasyonlarda da çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen narkoterör operasyonunda, 2 ton 121 kilogram esrar ve 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.