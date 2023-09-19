Çok sayıda ilde uyuşturucu operasyonu: Tonlarca ele geçirildi

Emniyet ve Jandarma ekipleri Türkiye genelinde çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Diyarbakır'da düzenlenen narkoterör operasyonunda, 2 ton 121 kilogram esrar ve 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gümrük muhafaza ekiplerince İstanbul Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda ise 424 kilogram ağırlığında 2 milyon 400 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, İzmir, Niğde, Bursa, Bolu ve Çankırı'daki operasyonlarda da çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Çok sayıda ilde uyuşturucu operasyonu: Tonlarca ele geçirildi - 1

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen narkoterör operasyonunda, 2 ton 121 kilogram esrar ve 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çok sayıda ilde uyuşturucu operasyonu: Tonlarca ele geçirildi - 2

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice İlçe Jandarma Komando Alay Komutanlığı, Diyarbakır Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı, Ergani İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanlığı, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı, Batman Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı, Mardin Kızıltepe Komando Tabur Komutanlığı, Diyarbakır Polis Özel Harekat (PÖH) unsurları, güvenlik korucuları, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Terörle Mücadele (TEM) unsurlarının katılımıyla 1120 personelden oluşan 74 tim tarafından Lice'nin Bağlan ve Yalaza mahallelerinde "Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Narkoterör Operasyonu" gerçekleştirildi.

Çok sayıda ilde uyuşturucu operasyonu: Tonlarca ele geçirildi - 3

129 farklı koordinatta, 6 iş makinesi ve 30 motorlu tırpan kullanılan operasyonda, 715 kilo 500 gram toz esrar, 1 ton 405 kilo 500 gram kubar esrar olmak üzere toplam 2 ton 121 kilogram esrar ele geçirilerek, muhafaza altına alındı.

Çok sayıda ilde uyuşturucu operasyonu: Tonlarca ele geçirildi - 4

Operasyonda 12 milyon 759 bin 450 kök kenevir ve 755 bin 100 kök skunk olmak üzere 13 milyon 514 bin 550 kenevir bitkisi imha edildi.

Çok sayıda ilde uyuşturucu operasyonu: Tonlarca ele geçirildi - 5

Bir evde yapılan aramada ise hassas terazi ve av tüfeği ele geçirildi, H.P. (45) gözaltına alındı. Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla operasyonların azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Çok sayıda ilde uyuşturucu operasyonu: Tonlarca ele geçirildi - 6

AMBARLI LİMANI'NDA 424 KİLOGRAM UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Bir başka operasyonun adresi de İstanbul'un Ambarlı Limanı oldu.

Gümrük muhafaza ekiplerince Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 424 kilogram ağırlığında 2 milyon 400 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çok sayıda ilde uyuşturucu operasyonu: Tonlarca ele geçirildi - 7

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme faaliyetleri neticesinde Ambarlı Limanı'ndaki bir konteyneri takibe aldı.

Yurt dışına gideceği belirlenen konteyner, narkotik yönden kontrol sağlanması adına x-ray taramasında geçirildi. Tarama görüntülerinde konteynerde şüpheli yoğunluklar bulunması üzerine ekiplerce narkotik dedektör köpek eşliğinde detaylı kontrol başlatıldı. Konteynerdeki eşyalar incelendiğinde ahşap kutular içine paketlenmiş çok sayıda hap bulundu.

Çok sayıda ilde uyuşturucu operasyonu: Tonlarca ele geçirildi - 8

İncelemelerde, bulunanların uyuşturucu hap olduğu tespit edilirken, ahşap kutuların uyuşturucu maddeleri gizlemek için özel olarak tertip edildikleri ve gümrüğe beyan edilen bir yük olmadıkları anlaşıldı.

Uyuşturucu maddeye el koyulurken olayla ilgili soruşturmaya Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.

Çok sayıda ilde uyuşturucu operasyonu: Tonlarca ele geçirildi - 9

BURSA'DA ŞAFAK VAKTİ HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ilişkin çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezinde ve Mustafakemalpaşa ilçesinde çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı.

Çok sayıda ilde uyuşturucu operasyonu: Tonlarca ele geçirildi - 10

Özel harekat polislerinin, evlere "koçbaşı" kullanarak girdiği operasyonda, helikopter de havadan destek verdi.

Çok sayıda ilde uyuşturucu operasyonu: Tonlarca ele geçirildi - 11

88 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince 140 zanlıya yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada "Operasyonda 88 şüpheli yakalanmış olup, 43 şüpheli cezaevinde bulunmaktadır. Yakalanan şüphelilerin Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde adli işlemleri, 9 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Çok sayıda ilde uyuşturucu operasyonu: Tonlarca ele geçirildi - 12

OPERASYONA 2023 PERSONEL, 250 EKİP KATILDI

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre de operasyonda 2023 personel, 250 ekip, 13 dedektör köpeği, 3 İHA ve bir helikopter yer aldı.

Çok sayıda ilde uyuşturucu operasyonu: Tonlarca ele geçirildi - 13

Zanlıların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 21 kilo 500 gram metamfetamin, 300 gram esrar, 1 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, 11 bin 192 sentetik hap, 24 kök kenevir, 11 uyuşturucu hap, 19 tabanca, 293 fişek, 4 av tüfeği, 22 kartuş, 5 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyona ilişkin görüntüler de basınla paylaşıldı.

Çok sayıda ilde uyuşturucu operasyonu: Tonlarca ele geçirildi - 14

ÇANKIRI'DA 13 KİLO 744 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarıyla mücadele kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 13 kilo 744 gram esrar, 17 kök Hint keneviri, 39 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Çok sayıda ilde uyuşturucu operasyonu: Tonlarca ele geçirildi - 15

NİĞDE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ise gözaltına alınan 24 şüpheliden 20'si tutuklandı. 

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanma suçunu işleyenlere yönelik çalışma yaptı.

14 ekip ve 59 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Çok sayıda ilde uyuşturucu operasyonu: Tonlarca ele geçirildi - 16

Şüphelilerin adreslerinde uyuşturucu arama köpekleriyle yapılan aramalarda, 50,18 gram eroin, 3 kök Hint keneviri, 2,13 gram metamfetamin, 0,76 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 21 fişek, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 20'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.

Çok sayıda ilde uyuşturucu operasyonu: Tonlarca ele geçirildi - 17

İZMİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 24 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İzmir'de ise 33 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez, Bayındır, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçelerinde belirlenen 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda 11 kilo 510 gram esrar-skank, 147 gram sentetik uyuşturucu, tuvalette saklanmış çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu madde, 3 tüfek, 3 tabanca ve bu silahlara ait 43 fişek ele geçirildi, 24 şüpheli gözaltına alındı.

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