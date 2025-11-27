Çöken alan 40 bin metreküp toprakla dolduruluyor

Olayın ardından iş makineleri ile çalışma başlatıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nden ve çevredeki yerlerden alınan toprakla, 700 metrekarelik bölüm dolduruluyor.

Alan, yaklaşık bin 300 kamyonla taşınacak olan 40 bin metreküp toprakla doldurulacak.

Daha sonra sahada binanın ön kısmının altına ve kopan kaya parçasının içine beton enjeksiyonu ve fore kazıkla güçlendirme yapılacak.