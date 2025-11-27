Çöken alan 40 bin metreküp toprakla dolduruluyor

27.11.2025 13:23

Son Güncelleme: 27.11.2025 13:23

Bartın'ın Amasra ilçesinde toprak kayması sonucu çöken alan yaklaşık bin 300 kamyonla taşınacak olan 40 bin metreküp toprakla doldurulacak.

Amasra ilçesi Kaleşah Mahallesi'ndeki inşaat alanında önceki gece çökme meydana geldi.

 

Bina inşaatı temeli için kazı yapılan alanda, toprak kayması meydana geldi.

Kayan alanın üst tarafında bulunan bir binanın zeminindeki toprak da kaydı.

 

İhbarla adrese sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, 24 daireli apartmandaki 70 kişiyi tahliye etti. Tahliye edilenler, Amasra'daki otel ve emniyet lojmanlarına yerleştirdi.

Olayın ardından iş makineleri ile çalışma başlatıldı.

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nden ve çevredeki yerlerden alınan toprakla, 700 metrekarelik bölüm dolduruluyor.

 

Alan, yaklaşık bin 300 kamyonla taşınacak olan 40 bin metreküp toprakla doldurulacak.

 

Daha sonra sahada binanın ön kısmının altına ve kopan kaya parçasının içine beton enjeksiyonu ve fore kazıkla güçlendirme yapılacak.

Çalışmaların 10 gün sürmesi beklenirken, alınacak güvenlik tedbirleri sonrasında ailelerin evlere girişlerine izin verilecek.