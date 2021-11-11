Çöken binada çalışan işçiler: Binanın çürük olduğunu söyledik

Haberler - DHA 11.11.2021 - 15:56
Malatya'da 2 katlı binanın çökmesiyle ilgili tutuklanan işçiler Zeki Canpolat ve Mehmet Günay'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.
İşçiler, tadilatını yaptıkları tavukçu dükkanının sahibi Hikmet Doğan'a binanın çürük olduğu bilgisini verdiklerini iddia etti.
Mehmet Günay, "İş yeri sahibine 'Hikmet ağabey, bu bina çürük. Çivi dübel tutmuyor' dedik. 'Siz çalışmaya devam edin, bir şekilde tuttururum' dedi" ifadelerini kullandı.
Sonrasında çalışmaya devam ettiklerini belirten Günay, "Bitirmeye yakın çökme olayı meydana geldi, ben de molozların arasında kaldım. Herhangi bir kusurum yok. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.
İşçileden Zeki Canpolat benzer şekilde işyeri sahibini suçladı. "İş yerine onarım için gittiğimde taşıyıcı duvar yıkılmıştı. Demir profille destekleniyordu" diyen Canpolat, "Bildiğim kadarıyla bu bina yığma binaydı. Benim yaptığım tadilat nedeniyle yıkılmamıştır" diyerek suçlamaları reddetti.
İnönü Caddesi'ndeki 2 katlı bina, önceki gün altındaki tavukçu dükkanında yapılan tadilat sırasında çökmüştü. Şans eseri olayda can kaybı yaşanmazken 13 kişi enkaz altından yaralı kurtarılmıştı. Yaralılardan 12'si taburcu edildi, bir kişinin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında iş yeri sahibi Hikmet Doğan (41) ile tadilat yapan 2 kişi tutuklu bulunuyor.