Çöken binada çalışan işçiler: Binanın çürük olduğunu söyledik

Malatya’da tadilatını yaptıkları binanın çökmesi nedeniyle tutuklanan iki işçi suçlamaları reddetti. İşçiler, iş yeri sahibine binanın çürük olduğunu söylediklerini ancak 'siz devam edin' karşılığını aldıklarını öne sürdü.

Haberler - DHA 11.11.2021 - 15:56

Çöken binada çalışan işçiler: Binanın çürük olduğunu söyledik - 1

'da  2 katlı binanın çökmesiyle ilgili tutuklanan işçiler Zeki Canpolat ve Mehmet Günay'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Çöken binada çalışan işçiler: Binanın çürük olduğunu söyledik - 2

İşçiler, tadilatını yaptıkları tavukçu dükkanının sahibi Hikmet Doğan'a binanın çürük olduğu bilgisini verdiklerini iddia etti.

Çöken binada çalışan işçiler: Binanın çürük olduğunu söyledik - 3

Mehmet Günay, "İş yeri sahibine 'Hikmet ağabey, bu bina çürük. Çivi dübel tutmuyor' dedik. 'Siz çalışmaya devam edin, bir şekilde tuttururum' dedi" ifadelerini kullandı.

Çöken binada çalışan işçiler: Binanın çürük olduğunu söyledik - 4

Sonrasında çalışmaya devam ettiklerini belirten Günay, "Bitirmeye yakın çökme olayı meydana geldi, ben de molozların arasında kaldım. Herhangi bir kusurum yok. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Çöken binada çalışan işçiler: Binanın çürük olduğunu söyledik - 5

İşçileden Zeki Canpolat benzer şekilde işyeri sahibini suçladı. "İş yerine onarım için gittiğimde taşıyıcı duvar yıkılmıştı. Demir profille destekleniyordu" diyen Canpolat, "Bildiğim kadarıyla bu bina yığma binaydı. Benim yaptığım tadilat nedeniyle yıkılmamıştır" diyerek suçlamaları reddetti.

Çöken binada çalışan işçiler: Binanın çürük olduğunu söyledik - 6

İnönü Caddesi'ndeki 2 katlı bina, önceki gün altındaki tavukçu dükkanında yapılan tadilat sırasında çökmüştü. Şans eseri olayda can kaybı yaşanmazken 13 kişi enkaz altından yaralı kurtarılmıştı. Yaralılardan 12'si taburcu edildi, bir kişinin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Çöken binada çalışan işçiler: Binanın çürük olduğunu söyledik - 7

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında iş yeri sahibi Hikmet Doğan (41) ile tadilat yapan 2 kişi tutuklu bulunuyor.

Çöken binada çalışan işçiler: Binanın çürük olduğunu söyledik - 8

'BİTİRMEYE YAKIN ÇÖKME OLAYI MEYDANA GELDİ'

Çöken binada çalışan işçiler: Binanın çürük olduğunu söyledik - 9

'GİTTİĞİMDE TAŞIYICI DUVAR YIKILMIŞ VAZİYETTEYDİ'

Çöken binada çalışan işçiler: Binanın çürük olduğunu söyledik - 10
Çöken binada çalışan işçiler: Binanın çürük olduğunu söyledik - 11
Çöken binada çalışan işçiler: Binanın çürük olduğunu söyledik - 12
Çöken binada çalışan işçiler: Binanın çürük olduğunu söyledik - 13
Çöken binada çalışan işçiler: Binanın çürük olduğunu söyledik - 14
Çöken binada çalışan işçiler: Binanın çürük olduğunu söyledik - 15
Çöken binada çalışan işçiler: Binanın çürük olduğunu söyledik - 16
Çöken binada çalışan işçiler: Binanın çürük olduğunu söyledik - 17

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