Çöken her binada ibretlik dersler
Çöken her binada ibretlik dersler 6 Şubat deprem felaketi sonrası gözler, yıkılan binalarla ilgili yargı sürecine çevrildi. Davaların bir kısmında karar açıklanırken birçoğunda ise devam ediyor. Hala firari durumda olan sanıklar var. Binlerce kişiye mezar olan binaların ortak noktası, yapım aşamasındaki kusur ve ihmaller.
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin 2'inci yılı.
İki yıldır çöken binalara ilişkin davalar sürüyor.
Kolonların kesilmesi, yönetmeliğe ve projelere uyulmaması, kaçak kat çıkılması yıkım getirdi.
6 Şubat'ta binlerce kişiye mezar olan binalarla ilgili davalarda, yapım aşamasındaki kusurlar öne çıktı.