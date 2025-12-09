Çöken yola kanepe kollu önlem

Adana'da altyapı çalışması nedeniyle yaklaşık bir ay önce bozulan yolda çökme meydana geldi. Esnafın çöken yol için kanepe koluyla önlem alması dikkat çekti.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından merkez Seyhan ilçesine bağlı Denizli ve Mithatpaşa mahallelerinden geçen Defne Caddesi'nde yaklaşık bir ay önce altyapı çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışma sonrası bozulan cadde ve ara sokak yollarının tamamlanamadığı iddia edildi.

Cumartesi günü başlayan yağmurdan dolayı bazı yerlerde çökme meydana geldi. Esnaf, Defne Caddesi'nde çöken yola kanepe kolu koyup önlem aldı.

 

Esnafın aldığı önlem yolda ilginç bir görüntü oluşturdu.

